15 títulos optan al mejor corto del Menorca Doc Fest

Los organizadores del Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca (Menorca Doc Fest) han hecho público los títulos y los nombres de los directores de los 15 trabajos que finalmente optarán al Premi al Millor Curtmetratge MDF 2020. Estos son «Lesbòfobia», de Inés Tarradellas; «No sé pas», de Eduardo Martínez Piracés; «Apache», de Octavio Guerra; «I Don’t Think It Is Going To Rain», de Adrià Guxens y «EC - DAI», de Marta Pons, que se proyectarán el 30 de octubre.

Al día siguiente será el turno de los pases de «¿Dónde estabas tú?», de Maria Trénor; «22nd Of April», de Cesare Maglioni; «Andes · Ciudad · Costa·», de Walter Thompson; «Misericórdia», de Xavier Marrades y «Una Revuelta sin Imágenes», de Pilar Monsell. La tercera y última jornada se pasarán «Lonely Rivers», de Mauro Herce; «La Pastora», de David Sampliner y Joan Alvado; «Els últims il·luminadors», de Jaume Samsó; «Lines of Exile», de Eric Patrick y «Los seis grados de libertad», de Sergio H. Marín.

Entre los títulos seleccionados hay películas llegadas desde países como Francia, Estados Unidos o Chile, con una presencia destacable de los trabajos enviados desde Catalunya y la Comunidad Valenciana. Apuntan desde la organización que el origen de los trabajos de la sección competitiva contrasta con los que se proyectarán dentro de la sección MDF OFF, principalmente de realizadores de Balears.

La información detallada de cada uno de los cortos está disponible en la página web del festival, donde también se puede reservar la entrada para la asistencia a las proyecciones. En total, los trabajos suman algo más de cuatro horas de metraje. El trabajo ganador se dará a conocer el 1 de noviembre a las 21 horas tras la deliberación de un jurado presidido por el cineasta y periodista Carles Bosch.