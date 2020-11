Les imatges que ja són història

En el centre cultural Ca n’Àngel, des Mercadal, hi penja des de dijous un resum fotogràfic de la història més recent de l’Illa, en una exposició que és un reconeixement a la labor dels darrers 45 anys del fotoperiodista Javier Coll, exfotògraf d’«Es Diari» que es va jubilar el passat mes d’abril.

Aquesta mostra s’inclou en el marc de la segona edició del Festival de Cinema i Fotografia Documental, el Menorca Doc Fest, i podrà ser visitada fins al pròxim 15 de novembre. Posteriorment, l’exposició es traslladarà a Maó, concretament a la seu de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, on es podrà veure del 15 de gener al 15 de febrer de 2021.

Javier Coll va subratllar la seva satisfacció d’haver pogut plasmar a través de la seva càmera fotogràfica l’evolució de la història insular pràcticament del darrer mig segle i la dificultat de resumir-ho en una exposició. «Ha estat molt difícil la feina de selecció de les imatges per resumir els esdeveniments polítics, socials, culturals i esportius que han tingut lloc durant aquests anys. Per jo ha estat un privilegi poder viure i veure aquests canvis que s’han succeït a l’Illa», va assegurar.

L’exposició fotogràfica arranca amb els anys de la Transició política a Espanya, un moment històric del qual el fotògraf maonès valora especialment. «Durant els anys de la Transició, els partits polítics tenien més ganes de fer coses pel poble, hi havia més alegria, a més tots anaven a una i es posaven d’acord per avençar, com és el cas del Pacte del Toro, amb el qual es va demanar més autonomia per a l’Illa», va assenyalar.