Alaior exposarà unes cent obres d’art contemporani

L’Ajuntament d’Alaior inaugurarà aviat AAC, Alaior Art Contemporani, una important exposició que recull més d’un centenar d’obres d’artistes tan reconeguts internacionalment com Joan Miró, Miguel Barceló, Marina Abramović, Jaume Plensa, Antonio Saura o Antoni Tàpies, entre altres. Totes aquestes peces conformen una col·lecció cedida a l’Ajuntament d’Alaior gratuïtament per tres anys, prorrogables dos més. La mostra s’ubicarà a l’espai expositiu que es troba al carrer Baixamar, després de millorar les condicions lumíniques i de seguretat.

A la col·lecció s’hi troben escultures, pintures i obra gràfica. Destaca l’obra de Miró, representada amb l’escultura «La Boulangère», el tríptic d’aiguafort i aiguatintes «Le Marechal des Logis», «Le Tambour Major» i «L’Otarie Savante», o la sèrie de gravats i aiguatinta «Passage de l’Egyptienne». D’Antonio Saura destaquen obres com «Dora Maar» i «Tête», i de Jaume Plensa, l’obra de tècnica mixta sobre paper «Calamar» de 4 metres. Així mateix, ressalta el gravat d’Antoni Tàpies «Roig i Negre» i la seva sèrie de gravats «Berlin». I l’obra «Cap de Gos» de Juana Francés, considerada com l’artista femenina d’art contemporani d’Avantguarda més important. La col·lecció també compta amb obra de Marina Abramović que mai no ha estat exposada públicament. Aquest treball de la reina de la performance està compost per 5 peces d’alabastre tallat amb tècnica 3D i llum led interior. Així mateix, són part d’aquesta exhibició artistes com Antonio López, Alexander Calder, Juan Correa, Óscar Domínguez, Luis Gordillo, Juan Muñoz o Pablo Palazuelo. A la mostra també hi tenen cabuda reconegudes joves promeses, com Santiago Giralda, Robert Ferrer o Salustiano.

El batle José Luis Benejam destaca que «es tracta d’una oportunitat d’or que esdevindrà com única exhibició pública d’aquestes característiques de Menorca (la col·lecció segueix sent privada, però s’exposa públicament) i com una de les més destacades de Balears». I afegeix que «aquesta és una aposta decidida per la cultura, una de les nostres propostes electorals, i no hem aturat fins que s’ha fet realitat». Suposarà «un impuls per a la promoció turística i cultural del poble i de tot el municipi». A més, pretén atracar l’art contemporani a tots els públics. «L’art passarà a ser un dels principals eixos de promoció, posant en boca de tothom la marca Alaior», apunta. A més de la mostra permanent, l’Ajuntament anirà realitzant exposicions temàtiques i temporals. Es combinarà amb xerrades i tallers. Alaior es convertirà en pol d’atracció per als amants de l’art.