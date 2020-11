La Fira del Llibre en Català es canvia per una setmana d’actes

Tot i els esforços perquè la XVI Fira del Llibre en Català es pogués celebrar el primer cap de setmana de novembre, com era costum des de fa setze anys, les circumstàncies sanitàries han obligat el departament de Cultura del Consell a modificar el format previst, que ja s’havia començat a difondre per les xarxes.

A fi de mantenir viu l’esperit d’aquest esdeveniment, de foment de la lectura i de l’edició en llengua catalana, s’ha reconvertit en la Setmana del Llibre en Català. Els dies de celebració s’amplien, amb actes entre divendres dia 6 i dissabte dia 14 de novembre, a Ciutadella, Ferreries i Maó, on es troben les llibreries que participen normalment en la fira: Llibreria Pau, VaDllibres, Juguettos, Sa Llibreria, Espai 14, Sa Catòlica, Llibreria Catalana, Jocs i Xala Llibres, que mantindran les portes obertes al públic per oferir les novetats en llengua catalana i els llibres que es presentin durant aquests dies. A més, les persones que adquireixin un llibre en català rebran un punt de llibre numerat per participar en diferents sortejos.

Els actes es duran a terme, al llarg de tota la setmana, davall les voltes de l’Ajuntament de Ciutadella, a la plaça d’Espanya de Ferreries, a la plaça Colón de Maó i en algunes de les llibreries participants.