Els premis ‘Illa de Menorca’ s’avancen en el calendari

Tornen els premis «Illa de Menorca» i ho fan més prest que mai. La convocatòria dels certàmens de poesia i de narració curta del proper exercici s’avancen en el calendari amb l’objectiu que el lliurament dels guardons es pugui efectuar en el transcurs d’un acte públic que tindrà lloc en el marc de les activitats del Dia del Llibre.

Aquest certamen, que convoca «Es Diari», serà enguany patrocinat pel departament de Cultura, Educació, Joventut i Esport del Consell, un suport que ha fet possible la continuïtat d’aquests premis que compten ja amb una consolidada trajectòria dins el panorama cultural de l’Illa. Així ho demostra la important participació que han rebut en l’edició d’enguany, amb 72 obres presentades, vuit més que en l’exercici anterior.

Aquestes són les dues novetats principals d’aquests certàmens que el 2021 compliran 28 edicions en el cas del premi de Narració Curta i 8 per al de Poesia.

El conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esport, Miquel Àngel Maria, assenyala que es tracta d’uns premis «amb tant d’èxit de participació i que tothom espera» que el Consell «ha volgut garantir la viabilitat de la convocatòria» amb «un increment notable» del suport econòmic que permetrà assumir els guardons de les obres guanyadores, l’organització dels actes de lliurament i l’edició del llibre, entre altres despeses derivades de la convocatòria. Maria assenyala alhora que es va acordar amb «Es Diari» aquest avançament de la convocatòria tenint en compte que «Sant Jordi és un bon moment per al lliurament».

S’avancen els premis i, per tant, també la publicació de les bases. Els escriptors naturals o residents a Menorca que desitgin participar en la convocatòria del 2021 tindran fins al dia 26 de febrer per presentar les seves creacions literàries. Serà llavors quan el jurat analitzarà les obres presentades en ambdues categories per tal que dins el mes d’abril es reveli el nom dels guanyadors.

El conseller Maria considera que publicant-se les bases ara, els escriptors tenen aquests mesos de tardor i hivern per fer la creació des del punt de vista que durant aquesta temporada és «quan més podem practicar l’slow life» i sol existir més capacitat i temps per poder crear. Això podria suposar un increment de la participació.

Entre les dues convocatòries es repartiran 2.300 euros en premis en metàl·lic. Les obres guanyadores i finalistes seran publicades en un llibre que editaran les entitats convocants.

El jurat de la nova edició estarà format per l’escriptor Pau Faner; els professors de Literatura Inma Pitaluga i Diego Dubón; l’escriptora i psicòloga Carme Cloquells; l’editor d’«es Diari», Josep Pons Fraga; la documentalista i gestora cultural Fàtima Anglada i el redactor de Cultura d’«es Diari» Rubén P. Atienza.