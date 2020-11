Xalubinia: una reunió i poca esperança

Reunió, però sense acord. Almenys fins la setmana que ve, quan Ajuntament d’Alaior i Consell s’han tornat a emplaçar després del contacte mantingut ahir migdia per intentar trobar una solució al desnonament de l’Associació Xalubinia i el Centre Internacional d’Art i Gravat de l’edifici que ocupen actualment al carrer Baixamar.

El conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, sol·licità una reunió al batle d’Alaior, José Luis Benejam, i al regidor de Cultura, Tiago Reurer. L’objectiu, resoldre el problemàtic desallotjament del Centre de Gravat per a ubicar-hi el nou Alaior Art Contemporani (AAC).

La conclusió és que tant Maria com Benejam coincideixen a dir que seria ideal unir al mateix immoble el Centre de Gravat i l’AAC, però, mentre el conseller reclama que sigui un expert qui miri d’integrar ambdós projectes, l’alcalde creu que només l’exposició d’art contemporani ja ocuparà el primer (on hi ha ara l’Escola de Dibuix) i el segon pis (on hi ha el Centre de Gravat), perquè seran més d’un centenar d’obres i precisaran tot l’espai. Per tant, l’alternativa de l’Ajuntament passa per traslladar els tallers de gravat a la cotxeria de la planta baixa, de 28,10 metres, segons els plànols. Solució inviable, per la maquinària que té i perquè al treballar amb químics, necessita més espai.

«Hem demanat a l’Ajuntament que donin temps als actuals inquilins, perquè es puguin traslladar a final de curs», apuntava ahir Maria, qui al mateix temps traslladà la proposta de «treure a concurs la gestió integral de l’edifici, que pugui incloure les visites a l’exposició i el funcionament del taller de gravat». Si fos així, «el Consell aportaria almenys 20.000 euros a l’any».

Però Maria veu que l’Ajuntament «juga amb fets consumats, ja tenen els contractes de cessió firmats i ho tenen aprovat per ple, no donen gaires opcions», critica, tot recordant que «el 2017 amb Misericordia Sugrañes, i el 2019 amb l’actual batle, des del Consell vam insistir» per regularitzar la situació del Centre de Gravat. I «ara s’han precipitat, no tenen projecte expositiu» però ja han decidit desnonar Xalubinia.

José Luis Benejam manté que «Alaior està davant una oportunitat d’or, culturalment i econòmicament» per tenir «una exposició [amb obres, per exemple, de Miró o Tàpies] que no hi ha a cap altre lloc de Menorca». I «volem solucionar aquest encaix entre els dos projectes, no volem perjudicar a ningú». Per açò, insisteix, «si a Xalubinia no li va bé ni la planta baixa ni l’altre local que proposam, els oferim una ajuda de 8.000 euros, perquè puguin llogar un espai més ample». De fet, afirma el batle que al centre d’Alaior «hi ha un local buit, de 300 metres quadrats, per 600 euros al mes. Noltros volem que el Centre de Gravat segueixi a Alaior», assegura Benejam, qui apunta també sobre el projecte expositiu, que en aquests moments «s’està acabant de fer».

Pati de sa Lluna

Benejam assegura que la primera opció per instal·lar l’AAC era el Pati de sa Lluna, però «encara està en obres» i, a més, no ho permet el pla d’usos. I així ho afirma Miquel Àngel Maria. «A la planta baixa no hi ha espai, al primer pis hi ha d’anar una exposició amb la col·lecció Llambías i, al segon, una sobre la indústria del calçat».

Ajuntament i Consell es tornaran a reunir la setmana que ve.