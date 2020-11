«Per la mar viva», avanç del nou disc de Cala Joia

El tàndem format per Annabel Villalonga i Josele Abelairas acaba de presentar un avanç del seu nou disc. Es tracta del videoclip de la cançó «Per la mar viva», que s’inclou en el nou treball discogràfic del grup, que es titula «Gira i que, si res no ho impedeix, presentaran el 3 de gener al Teatre des Born.

Aquesta primera cançó del nou disc és un homenatge a l’entitat conservacionista Per la mar viva, creada per Carlos Salord. «Vam trobar que havíem de fer un cant a la mar, la volem lliure de plàstics, neta, ben blava i ben viva», afirmen els artistes en el seu anunci d’aquest videoclip, fet amb imatges i muntatge del mateix president de l’activa associació que es dedica a la neteja del litoral menorquí. Un audiovisual per al qual compten, a més, amb la «col·laboració especial» dels alumnes de P-5 del CEIP Pere Casasnovas.

Onze cançons

El disc inclou «onze temes propis, amb música d’Annabel i lletres meves», diu Abelairas, qui explica que el títol indica que el treball «gira per moltes contrades musicals, gràcies a Toni Pastor», que produeix part del disc. «Fins ara ens movíem dins del folk i ara, sense perdre les arrels, incorporam aires pop per fer un folk-pop». Fet que «ens obre un gran ventall musical» a l’hora de crear les seves composicions, les quals «s’inspiren en tres paraules, amor, terra i mar».

Cala Joia «ens hem reinventat», diu el cantant, qui creu que «els directes canviaran, tindran una energia i una vitalitat diferents».

La parella compta en aquest disc amb altres músics, Mosiès Pelegrí, Àngel Gelabert, Manel Àlvarez i Toni Pastor.

Quant als drets de les cançons, apunta Abelairas que són compartits amb TV3, ja que es van presentar per participar al programa «Folk a l’estudi» i van ser seleccionats. L’espai s’emetrà per primera vegada dijous dia 19, a les 5 hores.