Al·legacions del Consell per salvar Xalubinia

El Consell ha presentat davant l’Ajuntament d’Alaior al·legacions perquè l’òrgan municipal posposi el desnonament de l’associació Xalubinia del Centre d’Art i Gravat, almenys, fins a final de curs. En cas que no s’accepti la proposta, la institució insular, entenent que es tractaria d’una decisió per manca de voluntat política i no tècnica, demana temps suficient per poder cercar una ubicació definitiva.

L’Ajuntament d’Alaior va notificar el 5 de novembre al Consell, l’acord de ple de dia 3, pel qual s’inicia el procediment de desnonament administratiu del Centre de Gravat Internacional Xalubinia. I concedia un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions. És així que, ara, el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, s’adreça al Consistori amb les pertinents al·legacions. Un escrit on comença recordant que, sent cert que a finals de 2014 expirà el conveni de col·laboració firmat el 21 de desembre de 2010 entre Consell, Ajuntament i el Taller Xalubinia, Alaior «fins ara ha mantingut, de facto, la col·laboració». I que des de llavors, repetidament (2017, març i desembre de 2019), el Consell va parar la mà per reconduir el conveni, fins i tot, cedint l’equipament de titularitat de la conselleria i oferint un mínim de 20.000 euros anuals.

Les peticions

Amb aquest rerefons, i tenint en compte el fet que el mateix batle d’Alaior, José Luis Benejam, reconeix com a interessant «la sinergia que es pot establir entre una exposició [la de l’Art Alaior Contemporani (AAC)] i la producció viva d’obra», Maria sol·licita que es «posposi el desnonament administratiu que ens ocupa fins a la finalització del curs 2020/2021», perquè puguin acabar amb normalitat les activitats al Centre de Gravat. Mentrestant, les dues administracions «han de treballar conjuntament per aconseguir» una sèrie d’objectius. I enumera: garantir la continuïtat del Centre Internacional d’Art i Gravat en l’actual edifici; encarregar, amb la col·laboració del Consell, d’un estudi museològic que contempli com un projecte integral l’AAC i el taller de gravat; i firmar un conveni de col·laboració per sostenir aquest centre i «licitar de manera transparent i en règim de lliure concurrència un contracte per a la gestió integral de l’edifici i de tots els seus serveis i activitats».

El conseller recorda que al Centre de Gravat hi ha béns i fons de diferents propietaris (Consell, Ajuntament, Xalubinia i Pere Pons), i apunta que l’alternativa que l’Ajuntament ha ofert al Taller Xalubinia per a reubicar el centre, a part de no haver-se comunicat prèviament al Consell, resulta que «s’evidencia com a inviable», ja que la cotxeria que es proposa té «exigües dimensions (28 m2)».

«Atès que no es tracta d’unes al·legacions de caràcter tècnic, sinó que la seva resolució depèn de la voluntat política de l’equip de govern» d’Alaior, Maria sol·licita una resposta immediata a aquestes. I «en cas que l’Ajuntament no accepti aquestes propostes, se sol·licita un temps suficient perquè tant el Consell, com els altres propietaris» puguin trobar una ubicació definitiva. Per últim, el conseller recorda al Consistori que «en qualsevol cas», el cost dels treballs i del trasllat i la reubicació dels materials l’haurà d’assumir l’Ajuntament.