La mujer reivindica su figura en la música

Después de no pocos esfuerzos y varios meses de trabajo, «por fin va a suceder», comenta la cantante Gemma More. El sábado, en el marco del programa impulsado por el Ayuntamiento de Maó para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Claustre del Carme acogerá La «Nit de Cantautores».

Seis artistas sobre un mismo escenario «reivindicando la figura de la mujer en la música, contando sus historias hechas canciones y con muchos sueños por cumplir», resume More, quien además es organizadora del evento a través de Wanderlust Menorca.

Junto a ella, compartirán protagonismo otras cinco jóvenes artistas menorquinas: Mar Rodríguez, Lara Pons, Ara Martí, Maria Fortuny y Maria Florit. «Es sin duda una buena oportunidad para reivindicarnos en unas fechas tan señaladas, aunque ojalá no tuviéramos que hacerlo», puntualiza la componente de Wanderlust, quien no esconde que el problema viene de raíz: «El contexto social en el que vive la mujer hace que tenga más impedimentos para desarrollar su carrera musical».

Una opinión compartida por otra de las artistas del cartel, Mar Rodríguez. Lleva poco tiempo en el mundo de la música, pero ve claro que «nos cuesta más salir adelante». Explica además como, al menos en su entorno, los hombres suelen tener pocas referencias femeninas en la música, «tienden a escuchar mucho más autores masculinos».

Rodríguez se gana la vida con su profesión de terapeuta ocupacional, pero ello no quita que se defina como una cantautora, de hecho con estudios musicales en su haber. A su juicio, resulta bastante significativo que en Menorca «se conozcan pocas voces femeninas, es un campo en el que se le da más voz a los hombres», concluye.

En esa línea de opinión se mueve también Ara Martí: «Abrirse camino en este mundo es complicado para todos, pero solo hay que ver el panorama musical actual para darnos cuenta de que aún hoy en día la mujer también se infravalora en este gremio. Son pocas las cantautoras que triunfan por su música y sus letras sin esconderse detrás de un personaje», argumenta. La joven artista define el panorama musical femenino en la Isla como «muy prometedor» y preguntada sobre la cita del sábado la palabra que mejor la define es «heterogeneidad».

Durante el evento, en cuya organización también participa Acústic Menorca, se proyectarán vídeos de sensibilización por parte del Gobierno de España.