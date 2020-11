Èxit menorquí als Premis Enderrock

Pèl de Gall i Bep Marquès han estat els triomfadors menorquins dels III Premis de la Música Balear - Premis Enderrock 2020. Amb tres nominacions cada un, el grup menorquí ha obtingut finalment el premi al Millor directe en confinament, amb «Paradís», mentre que Bep Marquès i el seu darrer treball «Redó» són el Millor disc de cançó d’autor. Finalment s’han quedat sense distinció els altres nominats de Menorca: Anna Ferrer i el seu disc «Krönia» en la categoria, també, de cançó d’autor; Es Gall de sa Pastera, en la de Millor disc folk i noves músiques per «Raval»; i la pianista Isabel Fèlix, en l’apartat de Millor disc de música clàssica, amb el seu treball dedicat a Margalida Orfila.

Bep Marquès, Nasi Comellas i Toni Bosch, Premi al Millor disc

d’autor. Foto: Pere Bota

Tant Bep Marquès com Pèl de Gall recolliren a Palma els seus respectius premis. Va ser en la gala de lliurament que es va celebrar anit al Teatre Xesc Fortesa, on van conèixer els resultats definitius dels Premis de la Votació Popular 2020, obtenint totes dues formacions un dels tres premis als quals estaven nominats. I és que Bep Marquès, amb els seus inseparables Nasi Comellas i Toni Bosch, optaven també al premi a la Millor cançó i al Millor artista de l’any. Pèl de Gall, format per Francesc Pons, Ernest i Xavier Martí, Biel Janer i Edu Florit, concursaven en les categories de Millor disc pop-rock i Millor artista de l’any. En aquest darrer apartat el públic ha preferit a Xanguito.

La vetllada va comptar amb diverses actuacions en directe, protagonitzades, és clar, per artistes balears. Entre aquests hi va ser el raper menorquí Rudymentari, a més del veterà Tomeu Penya, el duet format per Joana Gomila i Laia Vallès, Maria Jaume, Lluís Cabot i Suasi i Els Electrodomèstics. El Grup Enderrock organitza els Premis de la Música Balear, amb la col·laboració i el suport de l’Obra Cultural Balear, l’Ajuntament de Palma, el Govern balear, els consells insulars i Estrella Damm.