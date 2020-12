Unes bessones de cap a cap d’Illa

L’artista Rafel Jofre ha cedit a l’Ajuntament de Ciutadella la seva escultura «Absència». És una figura femenina de dos metres d’altura i uns 1.600 quilos de pes, feta amb la mateixa pedra que «Sa dormidora», que presideix l’entrada de la seu del Consell a Maó.

Es pot dir que les dues escultures són «bessones», deia ahir l’escultor ciutadellenc després de l’acte per fer oficial la cessió de l’obra al municipi. I és que aquesta peça està feta amb l’altra meitat del bloc de marbre que fa un parell de dècades va comprar a Macael (Almeria), i de la que primer en va sortir el cos allargat de «Sa dormidora», després de deu anys de feina.

Igualment, «Absència» és el resultat d’anys de feina. «Només m’hi dedic els diumenges dematí», apuntava ahir l’artista, qui en aquest cas ha esculpit una figura «més difícil, amb més buits». I s’hi afegeix el fet que «el de Macael és un marbre molt dur i molt delicat, s’estella molt fàcilment, al principi pots picar, però després has d’anar llimant amb eines de diamant», descriu.

Aquesta escultura, que va donar per acabada fa ja sis anys, es podrà veure a la planta baixa de Can Saura Miret, gràcies a l’acord de cessió de 5 anys, prorrogables. «La idea és que hi pugui quedar. Jo no faig les escultures per vendre-les, les faig perquè m’agrada», deia Jofre, qui es mostrava «content per l’espai, hi queda bé a Can Saura».

Museu d’art contemporani

Jofre, que fou professor de l’Escola Municipal de Dibuix i Pintura de Ciutadella durant molt de temps i que, des de fa sis anys, ha creat el seu propi estudi-escola, creu que «s’hauria d’arribar a crear un museu d’art contemporani a Menorca, perquè els artistes hi puguin exposar les seves obres».

I és que, tot i tractar-se d’una cessió gratuïta, a l’artista no li ha estat fàcil trobar-li una ubicació. «La vaig oferir al Consell, però no va semblar tenir gaire interès», i després ho provà amb l’Ajuntament. «Hem estudiat diversos espais, havíem pensat el Teatre des Born», però pel pes del marès no era viable. «A Can Saura està molt bé, m’agrada», conclou Jofre.