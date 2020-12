Índigo Salvador: «La música es para dejarse llevar y tengo tiempo por delante»

Son varios los menorquines que en los últimos años han probado suerte en diferentes talent shows musicales, pero ninguno ha llegado tan lejos como Índigo Salvador, que el pasado viernes se proclamó, después de haberse quedado a las puertas del triunfo en 2015 en «La Voz Kids», en ganadora absoluta de la primera edición de «Idol Kids» a sus 14 años.

¿Cómo te sientes siendo la ganadora de un programa con tanta audiencia y repercusión a nivel nacional?

—La verdad es que aún lo estoy asimilando, pero muy agradecida por todo el apoyo recibido. Estoy como en un sueño, no me lo creo.

¿Cómo has evolucionado en los últimos cinco años, desde que te quedaras a las puertas de ganar «La Voz Kids»?

—Sobre todo vocalmente; antes cantaba de una forma bastante diferente. Pero con el piano creo que he evolucionado bastante, y estoy muy orgullosa de ello. Ahora es un instrumento que forma parte de mí. De hecho me siento rara cuando canto y no toco el piano. Creo que ahora tengo más seguridad y confianza para poder hacer las cosas que quiero. La ‘Voz’ e ‘Idols’ me han ayudado mucho.

¿Ha sido un camino fácil entre esas dos etapas?

—Cuando acabó «La Voz», por decirlo así, volví a la vida normal. Hice conciertos y seguía cantando, pero también se me fue una parte de seguridad. Aunque en cuanto subí al escenario de «Idol Kids», me dije, «Bueno, Índigo, tal vez sí que lo puedes conseguir». Me quería dar una nueva oportunidad para mostrar lo que podía hacer.

Cuando te entrevisté hace cinco años, decías que tenías muy claro que querías ser artista. ¿Ahora más que nunca?

—Sí (risas). Ahora mi sueño es cantar y estar encima de un escenario, es algo que desde muy pequeña siempre he sabido. Eso no ha cambiado.

Aún eres muy joven, ¿te supone algún tipo de presión haber ganado un premio tan mediático?

—La verdad es que no. Lo bueno del premio, y me hace muy feliz, es que me ofrece una beca para poder estudiar en el mundo de la música. Me hace ilusión y no creo que tenga mucha presión, voy a seguir trabajando para conseguir lo que quiero hacer, y la beca es una puerta para conseguirlo.

¿La formación es una prioridad?

—Sí, totalmente. Me queda mucho por aprender y trabajar. En la música uno nunca puede acabar de aprender, es infinito.

¿Por qué elegiste la canción de «Flashdance» para la final?

—Es una canción que mi madre me ponía siempre desde pequeña, es una película que a ella le vuelve loca. Fue escucharla y me dijo, «esta es la que vas a hacer en la final». A mí también me pareció una canción de final. Sí que te diré que cuando la empecé a cantar con el piano dudé un poco, pero después de trabajarla mucho, salió una versión bonita.

Eso viene de parte de tu madre, pero ¿cuáles son tus referentes musicales?

—Me gusta mucho el jazz, el RnB… El pop que se lleva ahora, y también el flamenco. Después del programa, como he estado relacionada con gente que tienen un talento increíble, escucho mucho esa música. En general escucho muchos géneros diferentes.

¿Y la música urbana, que es lo que lo ‘peta’ ahora en las listas, te interesa?

—Me encanta la música urbana; lo único que no me gusta ni apasiona es el reguetón. Pero entiendo que hay gente que sí y lo respeto. Es algo que yo nunca me vería haciendo, pero en la música urbana Carlos Jean es un gran referente.

Hablando de Jean… Ya se ha ofrecido para producirte alguna canción… ¿Qué dices?

—Yo encantada. Me gustaría.

También compones tus propias canciones. ¿Tienes pensado grabar un disco o es demasiado pronto?

—Yo creo que hay que ir poco a poco. Tengo algunas canciones acabadas, pero tampoco considero que son para sacar un álbum, ya que tengo mucho que aprender aún. Pero sí que tengo dos temas que me gustan muchísimo y considero que sí que los podría sacar. Lo iremos viendo, paso a paso.

Te veo sin prisa.

—Ahora, más que nada, aparte de seguir trabajando quiero fluir, no quiero que todo esto suponga una presión para sacar un disco. Considero que la música es para dejarse llevar y tengo mucho tiempo por delante porque soy muy joven. Pero obviamente quiero sacar mi música.

El programa se grabó hace ya meses. ¿Te ha sido complicado guardar el secreto de la victoria?

—Como se grabó hace tiempo sí que había mucha gente que me preguntaba quién había ganado. Era frustrante no poder decir nada, muchos me dicen ahora que me lo tenía ‘bien callado’ (risas).

¿Y ahora qué?

—Quiero seguir estudiando, aprender más en el ámbito musical y me gustaría, ahora que voy a acabar cuarto de la ESO, hacer el bachiller en Madrid y estudiar periodismo, me encantaría trabajar en el mundo de la televisión o la radio. Eso es en lo que me voy a intentar centrar ahora, y en la música sobre todo, componer mucho y aprender de muchos músicos muy buenos que hay en mi tierra, Menorca.