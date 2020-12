Els premis periodístics d' Es Diari, amb la covid com a teló de fons

La convocatòria dels premis periodístics 2021 de MENORCA · «Es Diari» s’obre amb una crida a la participació, tota vegada que les vivències i els fets del confinament i la pandèmia del coronavirus conviden a l’anàlisi i la interpretació amb els diferents formats i gèneres de la comunicació escrita i audiovisual.

Fins el dia 6 de gener es podran presentar els originals per als tres guardons: el Premi Mateu Seguí Puntas, que amb l’objectiu d’impulsar i promoure noves vocacions periodístiques va adreçat a autors menors de 25 anys. Està obert a tots els gèneres periodístics, des de l’article d’opinió a l’entrevista o el reportatge, amb temàtica lliure i oberta. Els concursants, que han d’haver nascut d’ençà de 1995, poden concórrer amb un màxim de dos treballs.

El Premi Domingo Marquès valora i guardona les aportacions periodístiques en formats audiovisuals: fotografia i vídeo digitals. En aquest cas la seva durada màxima és de tres minuts. Han de tractar temes i continguts relacionats amb Menorca. En aquest cas, la participació és oberta a qualsevol persona, sense límit d’edat. Cada concursant pot presentar un màxim de dos treballs.

I el Premi Andrés Casasnovas, al que s’hi pot participar amb els formats d’entrevista, reportatge i article periodístic, ha de tractar personatges i continguts menorquins de lliure elecció. En aquest cas no hi ha límit d’edat.

Cadascun dels guardons té una dotació econòmica de 500 euros, aportada per Editorial Menorca. Els treballs periodístics que optin als premis Mateu Seguí Puntas i Andrés Casasnovas han de ser inèdits i podran estar redactats en castellà o en català, amb una extensió màxima de quatre folis a doble espai.

Els originals s’han d’enviar a les redaccions d’«Es Diari» a Maó o a Ciutadella, signats amb pseudònim i amb un sobre tancat on hi haurà les dades d’identificació de l’autor. Els treballs que es remetin per correu electrònic no han d’incloure cap identificació; i en cas de ser guardonats, es comunicarà a l’autor a través d’aquest mateix correu.

Després de la valoració per tres jurats formats per professionals del rotatiu insular, el lliurament dels premis tindrà lloc en un acte públic que es celebrarà el 16 de gener, en el marc de la festa de Sant Antoni, patró de Menorca.