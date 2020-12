‘Retrats’ de l’exili en un documental

«Retrats» és el títol del documental sobre la vida de vuit balears i les seves famílies que van haver d’exiliar-se arran de la Guerra Civil i la implantació de la dictadura franquista. Escrit, dirigit i produït per la realitzadora Carmen Vidal i la historiadora de l’art, especialitzada en l’art d’exiliats de la Guerra Civil, Yolanda Guasch, és un treball que es presenta com a homenatge a tots els illencs que van haver de fugir, i que es centra més específicament en Mèxic. I és que en aquell país hi arribaren seixanta-cinc ciutadans de l’arxipèlag, dotze d’Eivissa, divuit de Menorca i trenta-cinc de Mallorca, dels quals només cinc van retornar.

Els tres menorquins inclosos al documental són Juan Naves (Es Castell, 1906 - Ciutat de Mèxic, 1995); el polític i enginyer Estanislau Ruiz Ponsetí (Maó, 1889 - Ciutat de Mèxic, 1967); i el militar Vicent Guarner Vivanco (Maó, 1893 - Ciutat de Mèxic, 1981), que amb 15 anys va ser company de Franco a l’acadèmia militar de Toledo, el 1911, i que, sent proper a Companys i Macià no es va sublevar a Barcelona el juliol de 1936. La vida dels tres es repassa gràcies a un exhaustiu treball d’investigació i comptant, en aquest cas, amb els testimonis dels fills de Guarner i Ruiz, Enrique Guarner Dalias i Jordi Ruiz Gusils, que expliquen els seus records d’aquella partida obligada cap a un altre món. També participen Nuria i Dina de Alva Ruiz, netes d’Estanislau Ruiz

Carmen Vidal indica que el documental se sustenta sobre documents històrics verificats, amb material d’arxius i també amb fotografies i altres, aportats per les mateixes famílies dels vuit personatges que recorden. La feina d’investigació va començar a finals de 2016, a Mèxic, i a l’estiu de 2017 va començar el rodatge, amb el suport d’IB3 i de CUNY TV, la televisió de la City University New York on treballa la realitzadora eivissenca.

«El documental intenta respectar les històries, sense valorar els fets», diu Vidal, qui afegeix que la intenció és «explicar què significa l’exili, perquè és el que passa encara avui en dia, és un tema universal», amb milions de persones que es veuen obligades a abandonar casa seva. I les que descriuen aquí «són històries emocionants, perquè hi ha tant el fet de partir i deixar-ho tot enrere, com el repte que suposa crear una nova vida, en un país que t’obre les portes com Mèxic».

El documental es presentarà a Menorca dijous que ve, amb un acte a les 20.30 hores a Ca n’Oliver, a Maó, amb la presència de l’investigador i escriptor Josep Portella, a més de les directores de «Retrats».