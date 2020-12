Es Migjorn estrena sala d’exposicions

El poble des Migjorn Gran està d’enhorabona, que compta amb la seva primera sala d’exposicions municipal. Ubicada a l’immoble que antigament ocupaven la carnisseria i la peixateria, serà gestionada per l’Associació d’Amics de l’Art, amb la finalitat d’esdevenir centre neuràlgic de l’activitat expositiva i artística del municipi.

L’acte inaugural de divendres va servir per a presentar en societat aquest nou espai, al qual l’Ajuntament migjorner ha dedicat una inversió d’uns 35.000 euros, per a la qual s’ha rebut una subvenció de 12.000 euros del Consell. «El pressupost era de 25.000 euros però s’ha incrementat», explicava la batlessa Antònia Camps, qui agraïa la implicació de la institució insular.

I és que d’aquesta manera es fa realitat un espai fins ara inexistent as Migjorn. «És una satisfacció poder inaugurar la sala, és la primera que tenim i esperam que sigui un referent per a la vida cultural» d’un poble en el qual, com recordava, «tenim a gent molt vàlida, en l’art, i és una nova opció perquè puguin donar a conèixer la seva feina».

Camps es referia a la tradició artística que hi ha entre els seus vesins, i mencionava esdeveniments com la Gran Migjornale, que des de fa anys omple els carrers i les cases d’art. «Però llevat d’açò, no teníem gaire cosa més, fins ara es feien exposicions a l’antiga carnisseria, però el local no era adequat», assegurava la màxima responsable municipal.

Sortida a dos carrers

La nova sala d’exposicions té sortida als carrers Major i Mirada del Toro, i els Amics de l’Art seran els encarregats de gestionar-ne el dia a dia. «La condició és que aquesta és una galeria municipal, i per tant, hi poden exposar tots els vesins que vulguin mostrar la seva feina», apuntava la batlessa, qui creu que amb la posada en marxa de la sala es compleix un més dels compromisos electorals. «Amb un any i cinc mesos, i amb la pandèmia per enmig, hem fet molta feina.

La sala va obrir les portes amb una primera mostra, amb peces de diferents artistes, principalment pintors, encara que també s’hi pot veure qualque escultura.

És una exposició diversa, amb varietat d’estils i tècniques, amb exemples de paissatgisme, de natures mortes i també amb protagonisme de la figura humana.