L'exposició sobre la peregrinació de la Mare de Déu del Toro, a Can Victori de Maó

L’exposició «Retrats d’un poble. El passeig de la Mare de Déu del Toro pel camp i els pobles de Menorca els anys 1953 i 1954» es pot veure a Can Victori, a Maó. Hi arriba després de la pausa obligada que s’ha hagut de fer per la pandèmia, després de passar per gairebé tots els pobles de l’Illa.

Ciutadella va esdevenir el punt de partida d’aquesta exposició itinerant organitzada per l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, sobre la peregrinació de la verge per gairebé tots els llocs i els camins de l’Illa, per a celebrar el centenari de la definició dogmàtica de la Immaculada Concepció. Fou així que els menorquins reteren el seu fervor cristià a la patrona de Menorca. Des de gener de 2019, l’exposició de l’AISM ha visitat diferents pobles, fet que ha permès rebre la col·laboració dels casals de gent gran, que han aportat detalls d’aquells fets de mitjan segle XX.

La mostra es podrà veure fins al 8 de gener, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, i els dimarts i dijous, també de 17 a 20 hores.