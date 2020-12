Josep Marquès, primer gerent del Teatre des Born

Josep Marquès Oleo (Ciutadella, 1994), serà nomenat, segurament la pròxima setmana, com a nou gerent de la Fundació Ciutadella Cultura, l’òrgan que tindrà com a principal missió la gestió del Teatre des Born. I és que ell és el candidat que ha obtingut la qualificació més alta, en el procés de selecció d’aquesta plaça convocada per l’Ajuntament de Ciutadella.

Al concurs públic per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura, es van presentar deu candidats i només dos han arribat a la fase final del procés. Després de les entrevistes personals, Eulàlia Garcia Domingo va obtenir un total de 46,82 punts, i Josep Marquès Oleo, 51,23. El tribunal que ha valorat especialment el pla director de gerència de qui, previsiblement serà el nou responsable del Teatre des Born.