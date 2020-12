Concert d’aniversari de Camps, Orfila i Pons

l concert de cloenda del seixanta aniversari de Joventuts Musicals d’Alaior no podia tenir millors protagonistes. Les dues millors veus locals, Maria Camps i Simón Orfila, i el director d’orquestra, Antoni Pons Morlà, una de les persones que més ha fet per l’activitat musical a la població, en seran els protagonistes. L’església de Santa Eulàlia, diumenge vespre, serà l’auditori d’aquesta actuació, que compta amb una orquestra formada per setze músics. Hi haurà un aforament màxim de 200 persones, que no arriba al 50 per cent de la capacitat de l’església.

Simón Orfila i Maria Camps interpretaran composicions d’òperes de Mozart, Verdi i Donizetti, que combinaran amb compositors del segle XIX com Toldrà, Morera, Curtis i Falvo, o més moderns com Leonard Bernstein i Mitch Leight.

L’expresidenta de l’entitat Carme Casas glossarà la història dels seixanta anys de música que ha ofert Joventuts Musicals.

Vuit concerts

La junta de Joventuts Musicals que presideix Caterina Juanico havia previst obrir l’any 2020 amb tot un programa de concerts d’aniversari. Però la pandèmia i el confinament van obligar a suspendre totes les actuacions i també la setena edició del curs d’estiu d’instruments de corda, que coordina Assumpta Pons, que tan bona resposta havia tingut. Caterina Juanico explica que el mes de setembre la junta es va plantejar recuperar els concerts i el resultat ha estat molt positiu. Amb el de diumenge s’han ofert vuit actuacions. La presidenta recorda que els 138 socis han tingut preferència per poder assistir, com un reconeixement de la junta a la seva fidelitat.

Quan es van celebrar els 50 anys, a l’acte principal només hi va faltar un president, que viu a Barcelona. Diumenge tampoc no hi seran tots. Hi mancarà el primer, Pere Riudavets Sales, de 86 anys, que viu a Mallorca. El van seguir Onofre Pons Quintana, que va recuperar l’activitat el 1974, Antoni Pons Morlà, Àngels Melià, Ague Juanico, Carme Casas, Pere Gomila, Maria Josep Giménez i, des de fa sis anys, Caterina Juanico, que en el seu primer any va poder estrenar «Tirant lo Blanc».