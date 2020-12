Isaac Melis regresa para alimentar los recuerdos

Con cierta discreción, y sin hacer mucho ruido, Isaac Melis vuelve después de cuatro décadas a la escena musical. Aunque el artista defiende que «propiamente no es un regreso». En realidad nunca se fue, argumenta. Durante todo ese tiempo ha seguido haciendo música aunque de una forma «más íntima», mientras por otra parte permanecía ligado a la escena cultural colaborado con diferentes entidades.

Años en los que ha ido dando forma a una colección de canciones, y ahora el cantautor ha sentido la «necesidad» de darlas a conocer. Así, 43 años después de que viera la luz su primer álbum, «Records», ahora nos regala «Perquè em recordis». Un trabajo para el que ha contado con la colaboración del guitarrista Pere Arguimbau, quien se ha ocupado también de los arreglos y buscar a otros 15 músicos menorquines que han tomado parte en la grabación.

El resultado es una colección de 13 temas recuperados de diferentes etapas y un instrumental de Arguimbau. Selección en la que Melis se ha decantado por escoger aquellas canciones «más intimistas», con un tono más maduro del que hacía gala el cantautor cuando dio sus primeros pasos con 17 años de la mano de una multinacional como Philips. «He ido madurando con el tiempo, por la edad, por los pensamientos; he cambiado como persona, pero sigo siendo el mismo musicalmente», afirma.

«La música sí que tenía cierta calidad, pero las letras eran bastante básicas», rememora sobre sus comienzos, ligados de alguna forma al movimiento de la canción protesta. Ahora, claro está, pese a que su esencia permanece, reconoce tocar «todos los palos, respeto muchísimo toda la música, y a partir de ahí he trabajado bastante más las letras». Pero si en esta época en la que reinan las etiquetas, tuviera que acogerse a un género para definir su trabajo, ese seguiría siendo el folk.

En lo puramente estético, el nuevo disco es oscuro: «Quería volver un poco a los orígenes, al blanco y negro» explica en referencia a la edición limitada que ha hecho de «Perquè em recordis», que ha editado en vinilo y que se vende conjuntamente con el CD.

Por el momento no lo busquen en plataformas de streaming como Spotify o similares. «Es algo que no me he planteado, es un trabajo personal e íntimo». Pero si bucean en la red, aparte de encontrar recuerdos del pasado en YouTube, por ejemplo, descubrirán que su discografía anterior (dos LPs, un EP y un single), se cotiza y bien entre coleccionistas. Se pueden encontrar copias de «Records» a varios precios, una de ellas a 80 euros. Recuerdos que siguen ganando valor con el paso de tiempo.