La veu de la Sibil·la torna a Santa Maria

La representació del «Cant de la Sibil·la» va tenir lloc ahir vespre a l’església de Santa Maria, de Maó. La soprano Maria Camps, juntament amb l’organista Tomé Olives, van ser els encarregats de recuperar, un any més, aquest cant del Judicii signum.

Amb una menor afluència de públic que altres anys, el Cant de la Sibil·la va tornar a sonar a la parròquia maonesa, on la Sibil·la va advertir sobre la fi del món i sobre el dia del judici final.

La versió interpretada és a partir del manuscrit del segle XVIII. La Sibil·la canta a cappella i l’orgue s’introdueix entre estrofes. Al final, Camps, Olives i també el trompetista Vicent Garcia, van oferir una actuació per arrodonir la vetllada.

Avui, dos cants més

La mateixa soprano interpretarà aquest personatge dues vegades més. Serà avui mateix, primer a la Catedral de Menorca (19 hores), amb la participació de la Capella Davídica, i més tard (20.30) a l’església de Santa Eulàlia, a Alaior, acompanyada a l’orgue per Antoni Pons Morlà.