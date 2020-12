La balada nadalenca d’Artis3

L’arribada de Nadal ha servit d’estímul per a Artis3, el trio format per Jordi Pons, Josep Flores i Joan Mesquida, per a crear una balada pop dedicada a aquests dies especials.

Acompanyats per la veu de Maria Riudavets, i amb els sons de bateria de Pere Moll i del piano d’Àngel Gelabert, Artis3 llença «Una espurna», el seu segon tema, a través del qual volen transmetre un missatge d’esperança a totes les llars de Menorca i de més enllà. És un crit d’atenció a la família, per pensar més amb aquells que ens estimen i amb aquells que ja no hi són, per fer un Nadal més humà i menys consumista