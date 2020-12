Vuit artistes mostren el seu art per la Mediterrània

Fins a vuit artistes menorquins participen en set exposicions col·lectives que s’emmarquen en un projecte per a la promoció de l’art illenc per la Mediterrània. Hi participen, concretament, Paca Florit, Francesc Florit Nin, Pacífic Camps, Zulema Bagur, Pau Garriga, Tomeu Sánchez, Anna Carreras i Carme de los Llanos.

Antoni Torres Martorell és el comissari d’aquestes exposicions, que compten amb la col·laboració de la Fundació Baleària i el suport de diverses institucions i associacions, com ara la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Vicente Ferrer o el Rotary Club.

A la Sala Xec Coll, de Ciutadella, es pot veure fins al 29 de desembre l’exposició «40 anys, quaranta poetes, XL artistes», on Pau Garriga, Zulema Bagur, Francesc Florit, Paca Florit, Tomeu Sánchez i Pacífic Camps mostren creacions inspirades en l’obra de poetes com Margarita Ballester, Pere Gomila o Ponç Pons.

L’edifici de Sa Riera que la UIB té a Palma, acull la mostra «Roncadors, moixos», que inclou, entre l’obra de trenta-sis creadors, peces de Carme de los Llanos, Paca Florit, Francesc Florit i Zulema Bagur. Artista, aquesta darrera, que participa en «D’Anantapur a Bellver passant per Camelle», l’exposició de la Fundació Vicente Ferrer que es pot veure en un altre edifici de la UIB, Can Oleo, també a Palma, en el que participen artistes del projecte «Mata Ombres 2020». Un projecte que també motiva una altra exposició, en aquest cas de mascaretes solidàries, realitzades, entre altres, per Paca Florit, Francesc Florit i la mateixa Zulema Bagur, que repeteix presència també a Eivissa. És a la sala del Refectori de Dalt Vila, on fins al 4 de gener es pot veure «Baleàrics músics», formada a partir d’obres de quinze artistes de Balears, València i Algèria.

«Tancats/Encerrados» és una altra d’aquestes propostes. Hi participen més de trenta pintors i escultors, entre ells Anna Carreras i Bagur, i es pot veure fins al 24 de gener a la Sala a la Fresca, dels Magazinos, a Dénia. I per últim, «Els ODS dels Baleàrics», exposició al municipi del Verger, a Alacant, que aborda els Objectius del Desenvolupament Sostenible. Hi prenen part Francesc Florit i Anna Carreras. Tot plegat, unes mostres que pretenen mostrar l’obra artística d’una gran quantitat de creadors balears, demostrant que el món de l’art segueix viu, fent front i, a la vegada, ajudant a combatre les dificultats del moment actual.