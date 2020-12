Doble cita amb Marco Mezquida a Sant Lluís

El pianista Marco Mezquida acomiadarà el 2020 amb dos concerts a Menorca, els dies 29 i 30 (20.30 hores) a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís. Seran dues actuacions a piano sol, amb les quals el músic vol fer «volar» el públic menorquí.

Fins a 180 entrades (90 per a cada concert) es van posar a la venda ahir i pràcticament es van esgotar en unes hores. I no és estrany. Marco Mezquida és un dels artistes menorquins més reconeguts internacionalment. De fet, anit mateix actuava amb Sílvia Pérez Cruz a l’Auditori de Girona, amb l’espectacle «Farsa».

Des de la ciutat catalana, Mezquida explicava a «Es Diari» que «em venia de gust acabar l’any a la Sala Albert Camus», on tocarà per primera vegada el nou piano. «Tocaré des de Bach a composicions pròpies, temes més populars, altres més clàssics, però encara no ho sé», admetia el músic, gran exponent del món de la improvisació. «Ho decidiré en el darrer moment. El que si puc prometre és que seran concerts absolutament diferents, amb improvisacions i repertoris diferents, tan frescos com sigui possible».