El regreso del ‘Menorca Jazz’, en abril

«Inaugurábamos el 13 de marzo y al día siguiente ya estábamos confinados», rememora Bernat Casasnovas, presidente de Jazz Obert, entidad organizadora del Festival Internacional de Jazz de Menorca. Con reajustes y adaptándose a unas circunstancias muy cambiantes, la mayor parte de los festivales previstos en la Isla para 2020 lograron salir adelante. Sin embargo, no fue el caso del Menorca Jazz, cuyos conciertos se habían programado para la que fue la parte más dura de la pandemia. Así, la vigésimo segunda edición del festival no celebró ninguno de sus actos, pero los organizadores han decidido pasar directamente a la 23. Una forma de reconocer el esfuerzo previo para la puesta en marcha de un evento de esas características. «Todo el trabajo estaba ya hecho», explica Casasnovas.

Pese a la incertidumbre reinante y viendo cómo evolucionaban las cosas en el resto de festivales, se pusieron a trabajar directamente en la edición de 2021, de la que nos acaban de llegar noticias. Con una programación que todavía está pendiente de cerrar algunos detalles, ya se han dado a conocer los cabezas de cartel del festival, que por el momento, y como fue tradición durante muchos años, volverá a tener su inauguración un Viernes Santo (2 abril), y además en el Teatre des Born. «Sabemos que todo puede cambiar en función de cómo evolucione la pandemia», reconoce no obstante el presidente de Jazz Obert.

Ese es el plan inicial dentro de un panorama abierto a cambios por lo especial de las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, no se descarta el poder hacer un concierto previo para la presentación del festival, pero parece poco probable. Lo que sí está confirmado es que este año no habrá el Vega Jazz, el pícnic musical con 17 años de historia en el Palmeral de Cala en Blanes y que en los últimos tiempos acostumbraba a ser la clausura del festival. Históricamente su evento más concurrido, rondando el millar de asistentes. «Las circunstancias ahora no lo permiten», apuntan desde la organización.

A lo que no se ha renunciado por el momento es a la esperanza de poder organizar otro de los actos más exitosos de los últimos años, el Menorca Lindy Exchange, un encuentro en torno a la cultura swing, sin fecha y que tendrá que seguir así a expensas de cómo evolucione la pandemia. Lo que sí tienen ya es la imagen del festival, para cuyo cartel recuperan el diseño realizado en 2020 por el ganador del certamen, Xavier Pasqual Gonzalvo.

El año que acabamos ha sido especialmente duro para Jazz Obert en lo económico, un ejercicio que se han salvado agracias a las ayudas institucionales. En ese sentido hay que tener en cuenta que parte de los gastos en billetes para los artistas contratados, así como porcentajes de los cachés, no pudieron recuperarse en un año en el que no tuvieron ingresos de taquilla. Por otra parte, dada la situación de crisis económica la junta directiva decidió no cobrar las cuotas anuales a sus socios.

Está previsto que en breve se pongan a la venta las entradas de 2021 contando con que seguirá habiendo una reducción de aforo y se acabarán de concretar detalles sobre otros eventos como los programas Jazz for Kids y Novissims o la actuación de la Balkans Paradise Orchestra.