Les ‘Reines de Shakespeare’ tornen a l’escenari

Després d’estrenar-se el setembre al Teatre Principal de Palma i de representar-se una setmana més tard al ‘Principal’ de Maó, «Les reines de Shakespeare» arriba aquest cap de setmana a Ciutadella i a Ferreries.

Pitus Fernández dirigeix aquesta obra, per a la qual compta amb un elenc de luxe. «És una oportunitat per veure un pòquer d’artistes de primer nivell», afirmava aquest dimecres el director, qui compta amb les actrius menorquines Laura Pons, Enka Alonso i Queralt Albinyana, i la barcelonina Lydia Sánchez.

Amb dramatúrgia de Pau Carrió; l’escenografia de Santi Capó, Pere Fiol i Pitus Fernández; la il·luminació de Joan Borràs i el vestuari de Mireia Costa, «Les reines de Shakespeare» compta amb la música en directe del guitarrista Ícar Toset.

L’obra és una coproducció de La Clota Companyia de Teatre, el Teatre Principal de Palma i el Teatre Principal de Maó, basada en quatre personatges femenins de William Shakespeare, a través dels quals s’articula una història per aprofundir sobre les relacions de poder a partir de les quatre dones shakespearianes, marcades per relacions tòxiques que acaben amb elles o en treuen la part més retorçada.

Pons, Albinyana, Alonso i Sánchez interpreten Cleòpatra, Margaret d’Anjou, Titània i Lady Macbeth, en una trama on les actrius fan constants canvis de registres, passant, contínuament, del drama a la comèdia. És així que es construeixen uns personatges amb les vivències, confessions, frustracions, tragèdies i anhels de cada reina, per a tractar qüestions com l’empoderament de la dona.

Dissabte, està previst que la funció al Teatre des Born comenci a les 20.30 hores. Diumenge el muntatge arribarà a l’Auditori de Ferreries, a partir de les 19 hores. Després, dia 16, la companyia arribarà a Catalunya per actuar a Cardedeu.