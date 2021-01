Nit d’òpera a Maó amb Joventuts Musicals

Joventuts Musicals de Maó enceta dissabte que ve el «Clàssics d’hivern», un cicle de sis concerts entre els quals destaca el gran concert d’òpera «E’ Lucevan le stelle» que tindrà lloc al Teatre Principal, a més de diversos recitals d’estils i formats diferents.

Aquest cicle musical començarà dia 16 amb un recital dedicat a Federico García Lorca. És «Lo(r)ca me tienes», una proposta de concert comentat, amb la veu i la percussió d’Ana Gomila i la guitarra clàssica de Xavier Martín.

Agafarà el relleu el Duet Favàritx format per Nina Juanico i Eduard López, amb un concert de violí i piano en el que interpretaran obres de Schubert, Liszt i Beethoven.

Lírica

«E’ Lucevan le stelle» és el títol del concert d’òpera que reunirà sobre l’escenari del ‘Principal’ a tres cantants menorquins professionals com són el tenor Carles Llabrés, la mezzosoprano Àngela Lorite i el baríton Lluís Sintes. I amb ells, la soprano peruana Ximena Agurto, juntament amb la pianista japonesa Akiko Nomoto. Junts oferiran un programa amb fragments d’obres ben reconegudes, des de «La Traviata» a «Don Carlo» o «Tosca», passant per «Carmen», «Faust» o «Contes de Hoffman», entre altres.

Aquests «Clàssics d’hivern» inclou tres propostes més. El mes de març, sonaran temes de compositors com Lago, Desenclos, Bozza, Debussy o Gómez Chao, de la mà de la formació de saxos Rhea Quartet; i seguint amb el vent metall, el Brassmuc Quintet, amb intèrprets de l’Esmuc de Barcelona, repassarà l’obra d’altres autors, com per exemple Bach, Häendel, Vivaldi, Wagner o Strauss.

El 10 d’abril es clourà aquest cicle de concerts amb l’actuació a càrrec del Trio Novum, un grup veneçolà que aposta per instruments menys habituals, com per exemple la mandolina, que uneixen al so del piano per a interpretar Beethoven i Carlo Munier.

El preu de les entrades és de 5 euros per als socis i per a tots els concerts, tret del recital operístic, que serà de 10 euros. Les entrades pels primers concerts es reservaran telefònicament per limitació d’aforament i per al concert d’òpera es començaran a vendre el 12 de gener al mateix Teatre Principal.