Salord i Farnés, el sacerdot que desafià el franquisme

L’Institut Menorquí d’Estudis ha acomiadat el 2020 amb l’edició d’«Homenatge a Josep Salord i Farnés. Textos i estudis», un llibre que és fruit de les jornades d’estudi i d’homenatge que la institució va dedicar el 2018 a aquesta figura cabdal de la cultura menorquina en un període clau com fou la dictadura franquista.

El filòleg i membre de la Secció de Llengua i literatura de l’IME, Ismael Pelegrí, ha coordinat l’edició d’aquest volum que esdevé el nombre 42 de la col·lecció Cova de Pala. Un llibre que permet aprofundir en la figura de Josep Salord i Farnés (1911 - 1970), un prevere declarat Fill Predilecte de Ciutadella, el 1978.

Vida i obra

Pelegrí creu important aquest llibre, perquè intenta omplir un buit històric i bibliogràfic envers aquest personatge.

El llibre comença amb el perfil de Salord i Farnés. Joan F. López Casasnovas es centra en la faceta «més cívica» i Joan Febrer en la religiosa. Junts esbossen un personatge que, com constata Miquel Àngel Casasnovas, contribuí de forma important en la historiografia menorquina, i també, com descriu Antoni-Joan Pons, en la literatura. «Salord i Farnés va ser un estudiós de textos literaris, s’endinsà en el teatre popular medieval», i fou autor, entre altres, d’una edició crítica de l’Acta de Constantinoble.

En matèria lingüística fou destacada l’aportació que feu el prevere ciutadellenc, ja que defensà fermament l’ús del menorquí en les celebracions religioses un cop el Concili Vaticà autoritzà les llengües vernacles, contravenint les normes franquistes. Sobre la qüestió lingüística s’han inclòs annexos al llibre, amb textos propis de Salord «amb arguments i uns fonaments amb gran rigor científic i d’una actualitat terrible; és trist que aquests debats encara no s’hagin superat», com per exemple sobre el nom de la llengua, lamenta Pelegrí.

Aquest llibre, que inclou, a més, un interessant apartat fotogràfic que ajuda a conèixer un poc més el tarannà del personatge, es presentarà a Ciutadella el 14 de gener, en el marc dels actes de Sant Antoni. Serà a Can Saura, a les 19.30 hores. Hi haurà la presència de l’editor i de la filòloga i autora d’un dels capítols del llibre, Josefina Salord, a més del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella, Andreu Cardona.