Kàtia Moll, nova directora de la Capella Davídica

Kàtia Moll Barceló és la nova directora de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca, càrrec que des de 2014 havia ocupat Isabel Juaneda.

Motius professionals van fer que Juaneda deixés la direcció fa uns mesos. La Capella Davídica fiava presentar Kàtia Moll com a nova directora en el concert de Nadal, però la cancel·lació per la pandèmia no ho va permetre. Així ho explicava ahir el president de l’entitat, Antoni Salvador, qui apuntava que els cantants estan preparant, amb totes les mesures sanitàries, la intervenció prevista per a la missa de Sant Antoni, d’aquest diumenge, si res no ho altera.

Kàtia Moll és titulada en direcció coral i pedagogia musical, i inicia la seva tasca amb il·lusió i nous objectius, com l’impuls de l’escola coral engegada el curs passat, amb el cor infantil i el cor jove.

Salvador no vol deixar passar l’oportunitat per agrair el «magnífic treball» fet per Isabel Juaneda els anys que ha dirigit el cor.