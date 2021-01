4moixos versiona a Josep Thió en el primer videoclip de la formació

El grup 4moixos ha iniciat el 2021 publicant el seu primer videoclip. Després d’un any de vida, el grup s’ha inspirat en una cançó nadalenca de Josep Thió, «Quan somrius», amb la qual acumulen ja més de mil dos-centes visites a Youtube.

Carolina Díaz (veu), Aleix Capó (bateria), Albert Pons (teclat i cors), Joan Arguimbau (guitarra), Pau Moll (baix), Miquel Font (violí), Xavier Ferrer (trompeta) i Cisco Bagur (pandereta) apareixen en aquest muntatge amb imatges de Mariona Maria, en el qual versionen aquest clàssic nadalenc.

Xavier Ferrer explica que els membres del grup són «amics de sempre o que ens hem conegut a l’escola de música, al conservatori o a l’institut, i ens vam ajuntar inicialment per fer música de festa». I tot i que al principi van fer alguns concerts, la pandèmia va aturar la seva activitat. I l’opció de fer versions de temes coneguts va aparèixer com a alternativa, tenint en compte també que els components «estem estudiant a Barcelona, Girona o Madrid i no és fàcil reunir-nos».

Una d’aquestes trobades va ser durant aquestes passades festes de Nadal. Es van reunir durant dos dies per fer les gravacions, i després van continuar amb tres jornades més per a l’edició i masterització del videoclip.

Ara per ara, «el principal és poder tornar a fer concerts», perquè és el que més els agrada. I també «tenim projectes encaminats, algunes composicions pròpies», explica Ferrer, qui admet que les visualitzacions obtingudes amb aquest primer vídeo musical els està satisfent per la bona rebuda que ha tingut. Per açò creu que «segurament anirem fent més versions per compartir-les». És la seva manera de contribuir amb la música que tant els apassiona.