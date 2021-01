Mirada enrere a un premi amb història

Dissabte, la sala del Roser de Ciutadella obrirà les portes a l’exposició «El ‘Sant Antoni’: 17 anys del Premi de Pintura de Menorca, 1991-2007», una mostra de reconeixement a aquest important premi de pintura que va organitzar cada any Sa Nostra, i que constitueix un memorial de l’obra pictòrica d’un bon nombre d’artistes de Menorca durant els darrers anys del segle XX i principis del XXI.

El comissari de la mostra és Juan Elorduy, que va ser el responsable i gestor d’aquest premi durant tots els anys que va existir. Elorduy ha comptat amb el comissariat tècnic de Tomeu Sánchez. Aquesta exposició compta amb la col·laboració de Bankia, la Fundació Sa Nostra, el setmanari «El Iris» i el diari «Menorca».

Miquel Bosch, Marc Jesús, Paca Florit, Zulema Bagur, Pacífic Camps, Francesc Florit Nin o Llorenç Pons són alguns dels artistes que van guanyar el premi Sant Antoni Sa Nostra de pintura de Menorca, un guardó que, en molts casos, va ajudar a impulsar la trajectòria dels creadors premiats.

Aquest premi va consolidar el seu prestigi gràcies a la seva dotació econòmica, la més alta de Menorca, a més de l’organització d’una mostra amb totes les obres finalistes que viatjava per tots els municipis de l’illa. Nascut com una iniciativa del setmanari El Iris que va fer seva l’Obra Social Sa Nostra, i amb un jurat format per professionals de fora de l’illa i de perfils diversos, el guardó implicava a més el muntatge d’una exposició individual per al guanyador, amb catàleg inclòs.

«El ‘Sant Antoni’: 17 anys del Premi de Pintura de Menorca, 1991-2007» inclou més d’una vintena d’obres que podrà gaudir de nou tota la societat menorquina. La mostra s’acompanya a més d’un documental, realitzat per Magda Timoner, on s’explica la visió i el que ha suposat per als mateixos artistes que van guanyar i participar en les diferents edicions d’aquest certamen.

L’horari de visita a la sala El Roser de Ciutadella és de dilluns a dissabte, de 10.30 a 13 i de 17 a 20 hores. L’exposició es podrà veure després, del 27 de febrer al 27 de març, a la Sala Sant Antoni de Maó.