Els Cinemes Canal Salat, en dissolució i venda dels béns

L’empresa Cinemes Canal Salat SL ha tramitat l’entrada en concurs de creditors. És una passa per dur a terme la dissolució de la societat, un cop ha renunciat a l’any que li quedava de concessió per a la gestió de les sales de cinema de Ciutadella.

En el Butlletí Oficial de l’Estat d’aquest divendres s’ha publicat l’anunci pel qual es notifica que l’empresa passa a mans d’un administrador concursal, que s’encarregarà de les gestions definitives.

Un dels seus administradors, Jaume Mayans, apuntava ahir que la societat cessa en la seva activitat sense cap deute amb els seus proveïdors, i que només quedarà resoldre un crèdit ICO sol·licitat arran de la pandèmia.

Projectors a la venda

L’empresa ha posat a la venda els dos projectors de les sales d’exhibició. El 9 de setembre els va oferir a l’Ajuntament de Ciutadella, per uns 40.000 euros, «amb un 70 per cent de descompte del preu original», indicava Mayans, qui afirma que des de llavors no han obtingut resposta. «Seria una pena que no els poguessin aprofitar i que la sala es quedés despullada, els projectors tenen uns anys, però són perfectament vàlids», amb les característiques tècniques que s’empren en l’actualitat als cinemes. Quan es van comprar van requerir una inversió de 300.000 euros.