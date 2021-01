El premi per viure i sentir ‘sa roqueta’

«Sort que t’he fet cas hi he vingut» és el títol de l’audiovisual que ha obtingut el Premi Domingo Marquès del MENORCA • «Es Diari». És obra de tres joves estudiants ciutadellencs, Júlia Moll, Manuel Pérez i Antoni Allès, que expressen a través del muntatge els sentiments que transmet ser de Menorca.

Dels treballs presentats per a la categoria de fotografia i vídeo dels Premis Periodístics d’«Es Diari», el jurat va considerar destacar aquest audiovisual que es presenta com una mena de missatge personal, on un amic li confessa a l’altre que tornar a Menorca durant uns dies li ha permès recuperar aquelles sensacions que només troba a l’Illa.

Antoni Allès, Júlia Moll i Manuel Pérez, són els autors d’aquest cant a la Menorca enyorada.

I és que aquest és un vídeo creat per tres joves que estan estudiant a Barcelona, i expliquen a través d’aquest guió, nodrit d’imatges de la Menorca menys prototípica —la que s’allunya del tòpic d’Illa estival i turística—, «l’enyorança que tenim quan som allà, que encara que als tres ens encanta viure en una gran ciutat com Barcelona, en el fons sempre tenim com una cosa a dins que ens fa tornar i ens fa sentir arrelats a ca nostra, a Menorca».

És així que, lluny dels tòpics de sol i platja i els carrers plens de turistes, xerren d’aquella Menorca «més íntima» i «allò que sentim quan venim». Tot el que «la fa autèntica i que està ben viva durant tot l’any», amb «aquesta pau que se sent» aquí. De fet, llencen el missatge que «intentam explicar als amics de fora, quan xerram de casa, i que moltes vegades costa d’entendre».

Treball en equip

Aquest no és el primer treball audiovisual que elaboren els premiats. I és que com explica Antoni Allès, «des de sempre ens ha interessat el món dels audiovisuals», de l’art i del disseny, i hem anat fent coses amb els recursos que tenim».

Júlia Moll estudia Antropologia social i cultural; Manuel Pérez fa Disseny; i Antoni Allès, Arquitectura. Els dos primers van iniciar junts, el 2018, el projecte Onecraquer, dedicat a la venda de roba, i d’allà van sortir iniciatives artístiques i multidisciplinars, que els ha duit a participar en iniciatives com l’Street Art, de Ciutadella.

També el 2018, Allès va guanyar el «Videobosco» amb un documental sobre el Camí de Cavalls titulat «La història de la Mila». En aquell cas, com en aquest amb el que ara han guanyat el «Domingo Marquès», utilitzen diferents recursos de càmeres, inclosa la filmació aèria a través de dron. «Dona una visió diferent del paisatge», assegura el realitzador, qui apunta també que amb na Júlia i en Manuel van participar l’estiu passat en la gravació d’un curtmetratge, sota la direcció d’Àlex Arroyo.

Per a aquests joves, el món audiovisual «és una gran afició que tenim, i no deixam de tenir ganes d’aprendre i de millorar». Per açò, «iniciatives i concursos com aquest són una gran eina per poder valorar el nostre treball i esforç, i estem molt agraïts d’aquesta oportunitat, ja que els recursos com a joves, són limitats».