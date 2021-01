Joan Martí i ‘Bocca Chiusa’ es queden a les portes dels Goya

No ha pogut ser. El documental «Bocca Chiusa, història d’un silenci», del menorquí Joan Martí, no optarà finalment als Premis Goya. Tot i així, el periodista valora com un èxit el fet que el seu treball hagi estat inclòs en la preselecció del certamen.

L’Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España va fer públics ahir els nominats als Premis Goya 2021. Un acte del qual estava molt pendent el ferrerienc Joan Martí Mir, qui amb el seu documental reunia fins a nou candidatures, les de millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original, millor música original, millor actor de repartiment, millor muntatge, millor maquillatge i perruqueria, millor so i millor pel·lícula documental.

Martí afirmava ahir estar «molt content, només haver arribat a ser candidat, ja és un èxit». I és que és ben conscient que «és molt difícil estar entre els quatre nominats, d’entre tots els documentals que s’han fet a Espanya».

En qualsevol cas, les nou candidatures esdevenen un premi a la tasca feta. Una feina que es fa amb un objectiu, «fer un bon producte i transmetre allò que vols transmetre». I és el que succeeix a «Bocca Chiusa», on s’explica «una història molt humana», sobre el trompetista Bernat Xamena i moltes més persones que, com ell, han patit distonia focal d’embocadura, un trastorn psico-emocional que el va allunyar dels escenaris.

Tres nominacions balears

La pel·lícula «Los Europeos», coproduïda per IB3, va obtenir tres nominacions, a millor guió adaptat, millor actor de repartiment i millor disseny de vestuari. És un film de Víctor García, que es va rodar a Eivissa.