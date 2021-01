Mor Joan Enrich, fundador del grup Arrels de Sant Joan

Joan Enrich Triay, conegut com ‘en Joan de Torrepetxina’ i ‘l’amo de Son Olivaret Vell’ ha mort a Ciutadella als 88 anys.

Casat amb Tònia Salord Benejam, van ser pares de quatre fills: Miquel, Bep, Joan i Jaume. Fins als 19 anys va viure a Torrepetxina amb son pare i després s’incorporà, com a missatge, a Son Olivaret Vell amb el seu sogre, i durant anys va ser l’amo d’aquest lloc de Ciutadella.

Cavaller constant -més de 30 anys sense interrupció- a sa qualcada de les festes de Sant Joan, en les que hi va participar per primera vegada als 17 anys. Als anys 90 va tornar a sortir els matins, amb gran alegria pels néts, que no l’havien vist com a cavaller. Joan Enrich, pare i avi de cavallers de Sant Joan i també de diferents Homo des Be, era una persona de nissaga pagesa, que estimava el camp i sa terra.

Amb el seu fill Joan va ser un dels fundadors del grup Arrels de Sant Joan. Va viure vespres a Son Quart i Torre Trencada per a afinar i assajar. Gran sonador de guitarró i una de les millors veus de fandango, també sabia cantar i interpretar altres ritmes i cançons antigues com la jota menorquina i la rondella, de difícil execució.