Aniversari operístic amb Celso Albelo i Simón Orfila

Els Amics de s’Òpera de Maó compleixen 50 anys, una efemèride que volen celebrar com millor saben: oferint òpera. És així que han preparat un programa especial per aquesta 50ena Temporada d’Òpera de Maó, la qual tindrà tres cites destacades, un acte institucional d’aniversari, una gala lírica i la representació d’una òpera, «Il barbiere di Siviglia», l’obra mateixa amb la qual l’entitat va iniciar la seva trajectòria el 1972.

La millor manera de celebrar aquests cinquanta anys és programar l’òpera amb què els Amics de s’Òpera encetaren el seu camí, «Il barbiere di Siviglia», amb dues funcions previstes per als dies 29 i 31 d’octubre. Abans, els dies 11 i 13 de juny, tindrà lloc la «Gala Lírica dels 50 anys», una cita per a la qual comptaran amb primeres espases nacionals com el baix menorquí Simón Orfila, el tenor canari Celso Albelo i la soprano andalussa María José Moreno, i el baríton italià Mario Cassi, a més de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i el Cor d’Amics de s’Òpera de Maó.

Acte institucional

El primer esdeveniment del programa està previst per dia primer de maig. Es tracta de l’acte institucional, que tindrà lloc al Teatre Principal, per «recordar el dia que es va constituir l’entitat», apunten des dels Amics de s’Òpera. Una vetllada que inclourà un recital líric a càrrec de la soprano Sabina Puértolas i el tenor Ivan Ayón Rivas, amb les notes al piano d’Ulyana Popovich i la intervenció també del Cor d’Amics de s’Òpera.

Aquest programa commemora l’aniversari d’una entitat, nascuda de l’impuls d’un grup d’amics que el 17 de març de 1971 decidiren constituir una associació privada sense ànim de lucre «capaç d’agrupar les persones amants de l’òpera, per a promoure i organitzar espectacles d’art líric, procurant mantenir i vigoritzar la tradició operística». Encoratjats pel batle de Maó Rafael Timoner, el col·lectiu esdevenia continuador de les temporades operístiques d’òpera italiana que es feien a Maó i que impulsava l’Ajuntament. Fou així que en la Primera Setmana d’Òpera dels Amics de s’Òpera de Maó, l’any següent, programaren «Il barbiere di Siviglia» i «Faust», i anys més tard, el 2006, es constituiria la Fundació Menorquina de l’Òpera.