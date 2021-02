El jaciment romà de Binicodrellet es podrà visitar

El jaciment romà de Binicodrellet es podria convertir, d’aquí a poc temps, en un nou atractiu per al poble des Migjorn Gran. I és que arran de l’avís d’un vesí sobre el mal estat de les restes, el Consell treballa ja per a protegir-les i, si és possible, fer-les visitables.

En la prolongació del carrer Bernat Alzina, a l’altra banda de l’avinguda de la Mar, es troben les restes d’època romana, en una superfície de 13 metres de llargària per 6 d’ample. Hi ha una estructura industrial per a la transformació i emmagatzematge de productes. Concretament es poden veure quatre dipòsits per a substàncies líquides, possiblement vi o oli.

Dels quatre dipòsits, només un té la seva base completa. Dels altres tres, només se’n conserva una porció. I és que les obres d’urbanització de les Unitats d’Actuació 2 i 4 que es van iniciar el 2007, es van fer sense seguiment arqueològic, ja que no es tenia constància de la presència de restes catalogades. Amb els treballs iniciats, arran d’una inspecció del Servei de Patrimoni, es detectà opus signinum, i era un indici de l’existència d’aquestes restes romanes, de finals del segle II dC, que han estat objecte d’una intervenció de l’arqueòleg Ismael Moll i el restaurador Xisco Isbert.