Les biblioteques aposten pel préstec a domicili

«La biblioteca a casa» és la iniciativa que acaba de posar en marxa la Xarxa de Biblioteques de Menorca i recull l’esperit d’aquella frase que, adaptada al cas, diria: «Si l’usuari no va a la biblioteca, que la biblioteca vagi a l’usuari». I és que en açò consisteix la proposta, fer arribar llibres als seus clients, directament als seus domicilis, contribuint així al foment de la lectura, en uns moments en els quals molts no poden sortir de casa.

La idea sorgeix en un context difícil per a moltes famílies. En uns casos, perquè es veuen obligades a romandre a casa per fer quarantenes i, en uns altres, perquè fent cas de les recomanacions de les autoritats sanitàries decideixen sortir de casa només l’imprescindible. És en aquest punt que la disponibilitat més grossa de temps lliure i la necessitat, sovint, d’entreteniments variats més enllà de la televisió o les noves tecnologies, fa que la lectura esdevengui, no només una alternativa més que vàlida, sinó que és especialment recomanable pels coneguts beneficis que comporta l’afició a les lletres.

Un servei sense riscos

Per fer ús d’aquest servei només s’ha de disposar del carnet de soci (si no en té, fer-se’l, és molt fàcil) de la biblioteca municipal de cada poble. Amb l’excepció de la de Maó, on la iniciativa de moment no s’ha pogut posar en funcionament per manca de personal.

En total són vuit les biblioteques —inclosa la de Fornells— que ofereixen el servei, i tot i que només fa uns dies que funciona, els seus responsables es mostren molt contents amb la idea i confien que la gent en farà ús.