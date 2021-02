Una denúncia a ritme de rap contra la «màfia» del plàstic

A ritme de rap defensen Dos Sipiots i Orgànic la fi dels plàstics d’un únic ús i l’aposta per noves polítiques efectives per combatre la contaminació del medi ambient. És a través de la música que s’uneixen a la campanya nacional que lidera Retorna, a la qual estan adherides les associacions Per la Mar Viva i Aliança Menorca sense Plàstic.

Precisament, «Per la mar viva» és el títol de la cançó que han creat Orgànic (Lluís Juaneda) i Dos Sipiots (Hugo Nin, Pol Mercadal, Nasi Mascaró i Pau Moll), amb una lletra altament reivindicativa amb la qual denuncien l’entramat i els interessos econòmics que s’amaguen al darrere de la gestió de residus. «Estic tip que el ric sempre compri el polític, i flip que facilitem, reciclem i els felicitem dels ‘xanxullos’ dels que aquí ningú se’n tem», diu la cançó.

La lletra és pròpia, i la base, les mescles i la masterització són d’Aitor Comellas. El vídeo i l’edició del videoclip és d’Orgànic, a partir d’imatges facilitades per Per la Mar Viva, de diferents campanyes de neteja del litoral menorquí.