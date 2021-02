Hauser & Wirth obrirà la galeria de Maó el 17 de juliol

17 de juliol i Mark Bradford. Aquesta és la data i l’artista escollits per Hauser & Wirth per a inaugurar la seva nova galeria a l’Illa del Rei, al bell mig del port de Maó. Una estrena llargament esperada i que suposarà l’entrada de Menorca en el circuit internacional de l’art contemporani, de la mà d’una de les galeries més destacades en el panorama mundial.

Nova York, Los Angeles, Londres, Zuric, Hong Kong o Hernani, amb el Chillida Leku, són només algunes de les seus que conformen el catàleg de galeries al qual s’incorpora Menorca amb les sales que la companyia ha rehabilitat a l’Illa del Rei. Un espai que, per altra banda, es va convertir l’abril passat en una galeria virtual.

L’obertura del centre d’art es farà efectiva amb una exposició de Mark Bradford, una sèrie d’escultures i pintures de nova creació de l’artista nord-americà, i que es complementarà amb un recorregut exterior d’escultures de creadors reconeguts com Louise Bourgeois, Eduardo Chillida o Franz West.

La mostra inclourà un programa educatiu específic, amb xerrades, tallers i projeccions sobre art contemporani, dirigides tant a menorquins com a visitants.

A més de la construcció del centre, arran de la col·laboració amb la Fundació per a la Preservació de Menorca, la galeria ha pres mesures de sostenibilitat ambiental, inclosos protocols per a la recol·lecció d’aigua de pluja i la reutilització per al rec, un sistema de climatització d’eficiència energètica.

Una altra col·laboració ha estat amb la Fundació Hospital Illa del Rei, i ha servit per a reconvertir l’edifici Langara en un espai expositiu amb vuit galeries, una botiga i el restaurant «Cantina».

Des de la galeria, Manuela Wirth expressa la seva emoció per l’obertura, i no amaga que «el nostre somni és situar art contemporani com el de Bradford en aquest context tan especial» com és l’Illa del Rei. Un espai que titlla d’«extraordinari, amb una naturalesa imponent, una llum i paisatge únics, i una història fascinant».

Mark Bradford

Mark Bradford (1961) és originari de Los Angeles, on viu i treballa, i és un artista contemporani reconegut, especialment per les seves grans pintures abstractes en paper, caracteritzades per l’estratificació i per la complexitat formal, material i conceptual.

L’artista californià explora amb les seves obres les estructures socials i polítiques que cosifiquen comunitats marginades i poblacions vulnerables. Esdevé, per tant, una obra amb un compromís social amb comunitats que tenen accés limitat a museus i institucions culturals.

Graduat en Belles Arts (1995) i amb un màster (1997) pel California Institute of the Arts, Mark Bradford ha exposat per tot el món. A part de ciutats nord-americanes com Washington, Nova York, Boston, San Francisco, Miami o San Antonio, la seva obra ha viatjat a Londres, París, Venècia, Zuric, Copenhaguen, Shanghai, Hong Kong o Sao Paulo, entre molts altres destins.

Igualment, l’artista és protagonista de diverses publicacions editorials i audiovisuals, i ha obtingut nombrosos premis.

El fet d’inaugurar l’espai ho valora també l’artista, qui afirma que està «emocionat per poder compartir aquest nou conjunt d’obra, esperant amb ganes terrenys més estables», després del darrer any, que «semblava que vivíem a Mart, emmascarats i disfressats».