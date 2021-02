‘Hivern’, l’òpera prima de Ses bísties de Mongofre

El grup menorquí Ses Bísties de Mongofre publica aquest divendres «Confessions», el tercer single del seu primer EP. Un treball, aquest, que es titula «Hivern», que inclou tres cançons, que ha anat traient les darreres setmanes a través de les plataformes digitals.

El primer divendres de febrer van presentar «Els teus ulls», el primer tema que forma part d’«Hivern», dia 12 van fer el mateix amb «Crisi de valors», i ara és el torn del tercer tema, «Confessions», que veu la llum i que completa aquest EP, el format que ha elegit el grup per anar publicant les seves composicions. «Ens agrada perquè podem reunir tres o quatre cançons, sense haver d’esperar a tenir un disc sencer», explica Borja Olives, un dels integrants de Ses Bísties de Mongofre.

Aquesta és una formació molt jove, que completen Pau Cardona, Aleix Cánovas, Robert Juanico i Clara Febrer. Es va crear l’octubre de 2019, però la pandèmia els va tallar la progressió just quan havien aconseguit actuar a la Sala Razzmataz, de Barcelona, com a teloners de Puretones, el 15 de febrer, en el que fou «una experiència molt xula, davant de molta gent».

Reenganxar aquella feina que havia quedat sobtadament aturada no va ser fàcil, però van decidir reprendre el camí. És així que «esteim aprofitant que no es poden fer concerts, per a preparar noves cançons». I una bona mostra són aquests tres títols.

«Els teus ulls», que ha sortit juntament amb un vídeo musical que es pot veure a Youtube, compta amb les intervencions de Mireia Olives i Josep Peñalver i xerra de les relacions de parella i del saber passar pàgina quan tot s’acaba, i del valor de l’amistat i de les trobades, guitarra en mà.