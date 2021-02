Tretze relats aspiren al premi des Molí de Foc

El I Concurs de Narració Gastronòmica Es Molí de Foc ja té els tretze relats finalistes. Així ho ha resolt el jurat del certamen, que ha hagut de valorar els 91 treballs presentats.

L’alta participació ha sorprès fins i tot als organitzadors, que no dubten a agrair la implicació demostrada per tantes persones. Ho apuntava ahir, el propietari des Molí de Foc i impulsor de la iniciativa, Vicenç Vila, qui detallà que han rebut originals de tots els pobles de Menorca, un fet que els satisfà. «Ha estat un èxit, amb 91 textos presentats, s’han superat les expectatives i, a més, estem molt contents per la qualitat que hi ha en una illa tan petita com Menorca».

La satisfacció també ve motivada per l’interès que ha suscitat aquest concurs per la seva temàtica, pel fet de «ser un concurs sobre literatura gastronòmica i, a més, per a narracions en català».

El jurat i els seleccionats

Els encarregats de fer la selecció de finalistes han estat Josep Maria Quintana, Elisa Pons i Benet Guàrdia. Les deliberacions van tenir lloc ahir dematí.

Els noms dels guanyadors dels tres primers premis es farà públic en l’acte que s’organitzarà pròximament a l’Ateneu de Maó. La data està pendent de confirmar, tenint en compte les restriccions actuals.

El que sí que ha quedat clar en la reunió del jurat és que aquests tretze relats finalistes són els que s’inclouran en el llibre especial que editarà es Molí de Foc.

L’aniversari

La idea del concurs literari al voltant del món gastronòmic era un component més per a configurar «Els nostres 25 anys des Molí de Foc», un volum que, com detalla Vicenç Vila, recollirà la història del reconegut establiment de Sant Climent des del 16 de maig de 1996, quan ell inaugurà la darrera etapa d’aquest restaurant. Anteriorment havia passat per altres propietaris des de 1977, encara que sense gaire fortuna.

Però com vol destacar el seu actual gerent, Es Molí de Foc no seria el que és sense aquells que proporcionen el més important per a un restaurant, la matèria primera. «Vull posar-li cara als productors locals», diu Vila, qui pretén retre el seu particular homenatge als ‘culpables’ de poder disposar dels excel·lents productes que «he anat utilitzant tots aquests anys».

És així que al llibre apareixeran «disset productors, de mel, oli, pa, safrà, bolets, vi, cervesa, carn, peix, muscleres...», enumera el cuiner, «i en cada apartat hi posaré les receptes que he anat cuinant amb cada producte».

La intenció és que el llibre pugui ser una realitat el mes de maig, coincidint amb la data de celebració d’aquests primers vint-i-cinc anys de vida des Molí de Foc.