Ocimax Maó preveu reiniciar les projeccions a mitjan juny

Objectiu: a mitjan juny. Aquest és el termini que es fixen des del grup Aficine per a reobrir les seves sales d’Ocimax a Maó, després de mesos de tancament a causa de les restriccions sanitàries derivades de la covid-19.

L’empresa mallorquina propietària dels multicines de llevant va intentar reiniciar l’activitat a finals de l’estiu passat, però la decisió depenia dels resultats de la prova que van fer amb les sales d’Eivissa. L’experiment no va funcionar, l’obertura va durar només cinc setmanes, i com a conseqüència, el cinema menorquí va continuar tancat.

És així que, de la totalitat de recintes amb què compta l’empresa (Ocimax Palma, Rívoli, Augusta, Manacor, Eivissa i Maó), només Ocimax Palma roman obert, i parcialment. «Quatre sales estan tancades, només en tenim vuit d’obertes, i els dilluns i els dimarts, tampoc les obrim», explica Joan Salas, gerent d’Aficine, qui veu com altres complexos de Mallorca romanen tancats.

Xifres dolentes

Als cinemes de Palma «ara mateix estem facturant només un 10 per cent, un 90 per cent menys», apunta Salas, qui veu molt inviable el negoci de l’exhibició cinematogràfica. Però confia que «a mitjan juny hi començarà a haver estrenes de pel·lícules americanes», que són les que realment venen, més enllà d’alguns èxits nacionals. «Ara, en cartell, només hi ha pel·lícules espanyoles i europees, però no funcionen», assegura.

Una condició que s’ha de donar per a poder reobrir els cinemes de Maó és «que es permeti, almenys, un aforament del 75 per cent, i que es pugui beure i menjar a les sales». Dos requisits que ara mateix no es compleixen. L’aforament actual és del 50 per cent.

Els darrers mesos la situació continua sent crítica per al sector. El responsable d’Ocimax afirma que «només durant Nadal va anar una mica millor, vam facturar entre un 35 i 40 per cent, però a partir de gener i febrer, ha tornat a caure».

Amb aquest panorama, el món del cinema depèn de l’evolució de la pandèmia i, al mateix temps, de les estrenes que vagin arribant.

Ciutadella farà una oferta per comprar la maquinària dels Cinemes Canal Salat

L’Ajuntament de Ciutadella està interessat a adquirir la maquinària de la ja extingida societat que gestionava els Cinemes Canal Salat. Es tracta, principalment, dels dos projectors, que l’empresa va oferir, en el seu moment, per un preu total de 40.000 euros. Ara, després de la tramitació del concurs de creditors, serà l’administrador concursal qui haurà d’acceptar la proposta municipal, prèvia valoració tècnica i amb els pertinents informes jurídics. Així ho apuntava ahir el regidor de Cultura, Andreu Cardona, qui exposà que el següent pas serà, aquest mateix any, treure a concurs l’adjudicació del servei de cinema. «La situació no ajuda gens, però som conscients i facilitarem que hi pugui haver interès» per a obtenir la gestió dels cinemes.