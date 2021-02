Sumrrá i Balkan Paradise, al cartell del Menorca Jazz

Sumrrá i la Balkan Paradise Orchestra són dues de les propostes que el Festival Internacional de Jazz de Menorca incorpora a la seva edició d’enguany. És així que configura un cartell ben atractiu, on destaquen actuacions com les de Chano Domínguez & Diego Amador, Eli Degibri Quartet o el Pere Arguimbau Trio.

El 2 de gener ja avançava «Es Diari» els caps de cartell del festival d’enguany, que s’estendrà del 2 d’abril al 5 de juny, amb un total de nou cites.

A les actuacions ja anunciades d’Eli Degibri, Chano Domínguez & Diego Amador, Pere Arguimbau Trio i María Toro Quartet, s’afegeixen les de Sumrrá (10 d’abril, a la Sala Albert Camus), New Blue Gong Jazz Quintet i Café Olé Trío (7 de maig, Teatre des Born) i Ja Res T’T Sentit (29 de maig, a l’Hort d’en Branson, del Pla de Sant Joan, a Ciutadella), i Balkan Paradise Orchestra (4 de juny, al Claustre del Carme de Maó, i dia 5, a Sa Colàrsega del port de Ciutadella).

Amb aquest programa, Jazz Obert pretén recuperar l’ambient més jazzístic de Menorca després de la cancel·lació de la totalitat dels esdeveniments previstos per a l’edició de 2020. La declaració de l’estat d’alarma coincidí plenament amb l’inici del festival, el 13 de març, i quedà suspès.

D’aquell programa s’han pogut recuperar dues actuacions, les de Degibri i la Balkan Paradise Orchestra. Per a la resta, no ha estat possible reprogramar-los.

El president de l’entitat organitzadora, Bernat Casasnovas, admetia ahir que el cop rebut l’any passat va ser molt dur, i que enguany no poden renunciar a organitzar-lo. No fer-ho, suposaria un cop definitiu per al festival.

Amb la confiança que la situació millori, preveuen que l’edició de 2021 es podrà dur a terme, encara que amb renúncies obligades. «És inviable fer el Menorca Lindy Exchange, ni tampoc el Vega Jazz, ni els cercaviles» que acostumaven a fer pels pobles de l’Illa. En qualsevol cas, tenir un programa esdevé una gran notícia.