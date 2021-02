Más cuentos musicales de Leonmanso

«Diez rarezas para escuchar cuando el mundo explote». Así vende Leonmanso su último trabajo discográfico, una colección que acaba de subir a la plataforma Bandcamp bajo el título de «Contes pendents (Vol.2)», la continuación de una primera entrega que vio la luz en mayo de 2020, y que se nutre de maquetas que abarcan toda su etapa creativa.

Trabajos recopilatorios que son fruto de los nuevos tiempos. Esos que como decía Dylan están cambiando, autor al que precisamente hace un guiño en el primer vídeo de este nuevo disco, «Anys 90», emulando al por entonces rompedor clip que el Premio Nobel de Literatura grabó para «Subterranean Homesick Blues», en el que iba pasando carteles con algunas de las palabras claves de la canción.

Explica Llure Marquès, el artista que nutre a Leonmanso, que el confinamiento lo que ha conseguido es «disparar» un proyecto que ya tenía en mente desde hacía tiempo, el de recuperar del olvido las canciones que no habían visto la luz. Los discos de estudio acostumbra a grabarlos cada dos años, trabajos que no permiten absorber toda la producción del autor. Aunque no siempre con un ritmo constante, se puede decir que se trata de un compositor prolífico, y los discos de rarezas que han visto la luz como consecuencia de la pandemia le sirven para dar cobijo a los temas en formato de maqueta.

El segundo volumen da salida a una decena de nuevos títulos, pero los fondos musicales del menorquín, lejos de agotarse, tienden a crecer. La máquina creativa de Leonmanso no para. «Con la banda nos hemos hecho un pequeño fuerte para ir grabando a nuestra manera», confiesa el autor. Canciones que están llamadas a formar parte de un nuevo trabajo, esta vez de estudio, para el que no se ponen fechas concretas. «Aunque algunos temas están muy avanzados y ya tengo la idea, el título y el diseño», adelanta.

Todo apunta a que el trabajo podría ver la luz a principios del año que viene. «Prefiero esperar a que todo se estabilice un poco; tengo la impresión de que en la situación actual los discos pueden llegar a pasar algo desapercibidos, confiesa. «Quiero aprovechar estos tiempos tan extraños para transmitir unas sensaciones que nunca antes había vivido», concluye.