El Cercle Artístic convoca el Premi Born de teatre de 2021

El Cercle Artístic ha fet públiques les bases per participar en el XLVI Premi Born de Teatre. Una convocatòria per a la qual, des d’ahir mateix, s’ha obert el període d’admissió d’originals i que presenta com a principal novetat el límit d’una obra per autor.

Aquesta serà la primera vegada que l’entitat ciutadellenca introdueix en les bases del certamen aquest límit d’una sola obra per participant.

Les obres presentades hauran de ser inèdites, escrites en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears i que no hagin estat ni publicades, ni premiades, ni representades, anteriorment. Així mateix, no es poden presentar al certamen autors que hagin guanyat el Premi Born en les tres darreres edicions.

La dotació per al Premi Born 2021 es manté en els 14.000 euros, a més de l’edició de l’obra en les quatre llengües oficials de l’Estat espanyol.

El termini per presentar els originals acabarà a les 23:59 hores de l’1 de juny, i el veredicte del jurat es farà públic dia 23 d’octubre de 2021, durant l’acte de lliurament que tindrà lloc al Teatre des Born.

Residència de Creació Teatral

Per altra banda, i igualment en el marc del XLVI Premi Born de Teatre, el Cercle Artístic convoca la setena edició de la Residència de Creació Teatral. Es tracta de la iniciativa dirigida a companyies teatrals o projectes teatrals col·lectius, a les quals l’entitat organitzadora ofereix una estada de dues setmanes per a desenvolupar la seva proposta artística, que finalitzarà amb una representació-assaig del muntatge, obert al públic.

La residència tindrà lloc del 7 al 21 d’octubre de 2021, i el termini per a la presentació de projectes finalitzarà també el dia 1 de juny. La companyia guanyadora es donarà a conèixer l’1 de juliol.

Per aquesta convocatòria, el Cercle Artístic ofereix espais per assajar i representar l’obra, la cessió d’infraestructures, i cobreix les despeses de trasllat amb Baleària i d’allotjament.

Des de la junta directiva animen a la participació d’ambdues convocatòries, ja que, afirmen, és aquesta implicació per part dels autors i de les companyies teatrals, la que manté viu, no només el Premi Born de Teatre, sinó al mateix gènere teatral.