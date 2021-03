El Consell destina enguany 224.000 euros al rescat cultural

Aquest 2021, el Consell destinarà fins a 224.800 euros al pla de Rescat Cultural per pal·liar els efectes de la crisi de la covid en el món de la cultura. Una aportació que suposa un increment amb relació als 119.000 euros que es van destinar l’any passat.

L’any passat, els 119.000 euros que la institució insular va destinar al rescat, van sortir de la reestructuració del pressupost ordinari de l’àrea de Cultura. Una situació que no es produirà aquest any, ja que al pressupost ordinari, que és de 80.000 euros, se li sumen uns altres 144.800 euros específics per aquest pla de mesures extraordinàries per reforçar la contractació d’artistes locals i ajudar a la reactivació del sector.

Per sectors

En l’apartat de música i arts escèniques, la dotació total és de 155.000 euros, que inclouen 50.000 euros per a reeditar convenis amb els ajuntaments per a contractar artistes, i 15.000 més per a reforçar les programacions locals en arts escèniques. I s’han d’afegir uns altres 90.000 euros, corresponents al programa de Menorca Música i Teatre ja anunciat fa uns dies.

Per al sector de Patrimoni cultural, per a la contractació directa de petits projectes de recerca, restauració, catalogació i didàctica o de difusió de patrimoni (històric, cultural, material, immaterial), hi ha un increment del 20 per cent, amb una dotació màxima de 24.000 euros i un màxim de 2.000 euros per projecte.

I en Arts visuals el pressupost serà de 35.000 euros, per a l’organització d’una exposició col·lectiva (igual com l’any passat), on es remuneri amb 700 euros cada un dels vint o vint-i-cinc artistes participants. Una mostra per a la qual es publicarà una convocatòria per al comissariat.

El sector del llibre també està inclòs en aquest pla de rescat, amb una injecció de 10.800 euros per a l’adquisició de llibres per a les biblioteques de Menorca i l’organització d’activitats a les llibreries. Inclou un increment del 25 per cent en els honoraris dels escriptors en les activitats del Pla SALM (Suport a Autors Literaris de Menorca), que passa a ser de 125 euros per activitat.

El conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, va donar a conèixer aquestes quantitats en la reunió telemàtica celebrada ahir amb representants dels diferents sectors. I destacà l’increment de les aportacions previstes per enguany, tenint en compte que són partides creades expressament, sense que se n’hagin de reduir altres, com succeí l’any passat.

A part, el Consell destina altres imports a la resta de convocatòries ordinàries, com és el cas dels 200.000 euros per ajuts a les entitats culturals, 60.000 euros per a les arts visuals i produccions audiovisuals, 200.000 euros més per al foment de l’estudi i la conservació del patrimoni històric, o 40.000 euros per al foment de l’ús del català.