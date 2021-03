Ficme aposta per un format semipresencial

El Festival Internacional de Cinema de Menorca confirma la celebració de l’esdeveniment aquest estiu. Serà del 13 al 17 de juliol, apostant per la presencialitat i el format híbrid.

El Ficme no varia les dates habituals del certamen, la tercera setmana de juliol, i manté també l’esperit «social i sostenible» que regirà la programació.

Seguint sempre les mesures sanitàries necessàries, el festival arribarà enguany amb les seccions habituals «Illes en curt» i «Balears en curt», dirigit a treballs cinematogràfics tant balears com internacionals. Unes seccions en les quals, tot i ser de temàtica lliure, «el comitè de programació del Ficme tindrà molt en compte conceptes com la sostenibilitat i la consciència social, que seran molt presents tant a dins com a fora de les pantalles».

Com sempre, els escenaris on es faran les projeccions seran «entorns privilegiats de l’Illa», sempre que la situació per la covid ho permeti.

Jornades professionals

S’utilitzarà un format híbrid, és a dir, semipresencial, per a les jornades professionals. Com els anys anteriors, serà una trobada sectorial al voltant del festival, la qual, per a facilitar la participació màxima, «es realitzarà de tal manera que no depengui de la presència física, evitant desplaçaments innecessaris».

La programació i les novetats de l’edició d’enguany es donaran a conèixer més endavant. El Ficme té el suport del Consell, el Govern i els ajuntaments, a més de La Caixa, Menorca Preservation Fund i Estrella Damm.