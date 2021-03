Una estrena mundial aquest cap de setmana a Menorca amb Rhea Quartet

Els saxòfons del Rhea Quartet seran els encarregats d’estrenar mundialment a Menorca l’obra «Zwei Studien», del compositor emergent gallec Hugo Gómez-Chao. Serà durant dos concerts per a les Joventuts Musicals de Maó i Alaior, que tindran lloc aquest cap de setmana.



El primer dels concerts serà dissabte (19 hores), a la Sala d’Audiències del Claustre del Carme de la ciutat de llevant, i el segon, l’endemà (12.30 hores), al Convent de Sant Diego alaiorenc.



En el cas de Maó, és una de les actuacions incloses en el cicle Clàssics d’Hivern.



«Un somni a París» és el títol d’aquest concert del quartet de metall, que integren Pablo Fernández (saxòfon soprà), Iris Guzmán (saxòfon alt), Luis Garvia (saxòfon tenor) i Jaime A. Serrano (saxòfon baríton).



El programa inclou «Zwei Studien», del jove músic de A Coruña, una composició encarregada per Joventuts Musicals d’Espanya i que sonarà per primera vegada, aquí a Menorca.



Rhea Quartet van obtenir el segon premi en el 94 Concurs Nacional de Joventuts Musicals d’Espanya, a més de diversos primers premis, com en la cinquena Competició Internacional de Música de Cambra de Bydgoszcz, en el Xè Certamen de Música de Cambra Jacob Soto Carmona o en el Concurs Internacional Antón Abril.



Quant al programa, sonaran composicions de Corelli, Desenclos, Robert i Franz Schumann, David del Puerto o F. Mendelssohn.