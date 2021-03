La família de Deseado Mercadal cedirà el seu fons documental

Deseado Mercadal Bagur (Maó, 1911-2000) fou un dels personatges menorquins més destacats del segle XX, com a músic, com a historiador i també com a periodista, i generà una ingent producció intel·lectual, configurant un fons de gran valor. És així que, per tal de garantir la preservació del seu llegat i, també, per a difondre la seva figura, la família de Deseado Mercadal vol donar a l’Ajuntament de Maó el seu arxiu personal.

El fons està format per una gran quantitat de llibres, llibrets, partitures, programes, revistes, biografies o monogràfics, especialment dedicats a la música i la història, les dues grans passions de Deseado Mercadal.

Una part del fons (una cinquantena de caixes) ja s’ha lliurat a l’Ajuntament, on els tècnics estan elaborant un inventari, per valorar la importància d’aquest llegat. Així ho confirma la regidora de Cultura, Conxa Juanola, qui a partir d’un primer informe ja avança l’interès que té tot el material que ofereixen els descendents de l’autor d’un bon grapat de composicions que configuren el cançoner popular menorquí. Per exemple, «Ets com una altra Menorca», «Himne a Menorca» o «Ciutat de Parella». I de sarsueles, òperes i operetes, com «Melodía bohemia», «El molino dorado», «Ditxós turisme» o «Tres històries de Maó», entre moltes altres.

Objectes personals

Entre els materials que la família ha lliurat per ara, no hi figuren encara les obres originals del compositor, ni tampoc objectes personals, com per exemple alguns dels seus violins, o les distincions que va rebre al llarg de la seva vida.

El desig familiar és que a la ciutat es pugui crear un espai expositiu dedicat a Deseado Mercadal. Ho apunta el seu fill, Deseado Mercadal Gelabert, a qui li agradaria posar en valor la figura del seu pare. «La idea és poder cedir més part del fons si l’Ajuntament li pot dedicar un espai, perquè pot servir per explicar qui va ser i la importància que va tenir per a la música i la cultura de Menorca».

Aquesta és la intenció que hi ha a l’Ajuntament, on plantegen la possibilitat d’habilitar una mostra en una de les sales del Teatre Principal, escenari que Mercadal va conèixer molt bé al llarg de la seva trajectòria.

Així mateix, una part del fons es podria incorporar a l’Arxiu Municipal, per tal de «preservar-lo i posar-lo a disposició» per a consultes. I «hi ha una part que tal vegada es podria editar», afegeix Juanola.

A més, aquest 2021 està previst que es celebri una jornada dedicada a la figura de Deseado Mercadal, organitzada per l’Institut Menorquí d’Estudis. «L’ideal seria poder tenir enllestida l’exposició i fer-ho coincidir amb els actes del mes d’octubre», conclou la regidora, qui espera acabar de concretar les condicions de la donació pròximament i plasmar-les per escrit amb els descendents del compositor.