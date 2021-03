El Festival Barnasants torna a Menorca amb noves actuacions, després d’haver incorporat l’Illa per primera vegada en l’edició de l’any passat. I ho farà amb set artistes o grups, que normalment faran concerts a Ciutadella i a Maó. Serà del 21 de març al 10 de juliol, en principi, amb dotze concerts.

Els organitzadors del Barnasants continuen apostant per Menorca, ja que la seva «filosofia» és la de treballar a favor «dels artistes i per la mobilitat dins del domini lingüístic del català», apuntava ahir Marçal Girbau, qui destacava la mescla entre «artistes emergents i també de consolidats».

En la programació apareixen noms com el del reconegut Paco Ibáñez, que actuarà el juliol al Teatre des Born, i el del també valencià Pau Alabajos, que obrirà aquest Barnasants a Maó, el 21 d’aquest mes. I vindran els mallorquins Lluís Cabot, Maria Jaume, i Marcel Pich, amb un homenatge a Guillem d’Efak i, també de la major de les Balears, el trio femení Entreveus, acompanyades per l’eivissenc Victorí Planells. Així mateix, hi haurà la presència d’un alguerès, Davide Casu.

Dels espectacles programats inicialment, que evidentment «es cenyiran a la realitat pandèmica», destaca Girbau aquesta presència d’artistes dels diferents territoris de parla catalana, tant de Catalunya, el País Valencià, les Balears i, també, de l’Alguer. És el cas de Davide Casu, qui per cert, «no ho tindrà fàcil per arribar, haurà de passar per dos aeroports de Milà i per Barcelona» abans d’arribar a l’Illa.

Aquesta diversitat d’artistes respon a la tasca del Festival Barnasants, que està organitzat per una associació sense ànim de lucre. «Portem a Menorca artistes que segurament no vindrien d’una altra manera, i fem que artistes menorquins actuïn fora de l’Illa», permetent una difusió important.

Nous escenaris

L’any passat hi va haver concerts al Nou Bar, a Maó, i a vaDllibres i a la Sala Sant Josep, de Ciutadella. I d’aquests escenaris, aquest 2021 es manté el local maonès, «sempre que les condicions sanitàries ho permetin, si no haurem de fer les actuacions en un altre espai».

Pel que fa al cap de ponent, s’incorporen al Barnasants el renovat Teatre des Born i l’auditori de l’institut Josep Maria Quadrado. «La concepció dels espectacles és diferent. Mentre que a Maó són concerts amb taquilla inversa i amb reserva prèvia, perquè és un espai petit, els concerts de Ciutadella són en espais més típics, auditoris amb escenari, i amb entrades a taquilla», diu Girbau.

Artistes menorquins

Pel que fa als cantants menorquins inclosos al Barnasants 2021 hi ha Cris Juanico, que ja actuà el 20 de febrer a Olesa de Montserrat, i Anna Ferrer, que cantarà aquest mateix diumenge, amb la gironina Paula Grande, per presentar «Vega» al Tradicionàrius de Barcelona. Igualment, Guillem Soldevila, és un dels artistes que el Barnasants programa en els tres territoris de parla catalana de l’Estat. L’abril, actuarà dia 17 a Barcelona, dia 22 a València i dia 30 a Palma.